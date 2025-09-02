Estiu càlid a Sabadell, amb més d’1 °C per sobre la mitjana climàtica

L’estiu meteorològic del 2025 passarà a la història per ser un dels més càlids registrats a Sabadell, tot i no superar l’estiu del 2022. Un cop deixat enrere l’agost, la temperatura mitjana en aquests darrers tres mesos es va situar als 24,55, més d’1 °C per sobre la mitjana climàtica, de l’Atles Climàtic (1991-2020), del Servei Meteorològic de Catalunya. Més de mig grau per sobre els darrers dos estius, els del 2024 i 2023.
Més enllà de la mitjana, “un dels aspectes més rellevants d’aquest període estival ha estat la persistència dels dies amb una temperatura clarament superior a la mitjana, que és de rècord en molts punts”, apunta Marc Prohom, cap de Climatologia del Meteocat. Per mesos, la temperatura mitjana del mes de juny es va situar als 25,45 °C, amb la primera onada de l’any, que s’iniciava a finals de mes fins al 3 de juliol, deixant pics de temperatura superiors als 37 °C, segons dades de l’estació automàtica Sabadell - Parc Agrari, del Meteocat, i les primeres nits tropicals de l’any.
El setè mes de l’any va ser especialment plujós a la ciutat, convertint el juliol d’enguany en el més plujós des del 2008, gràcies als més de 90 litres registrats durant els 31 dies de mes. Els més de vuit dies de precipitacions generoses va provocar que la temperatura mitjana quedés frenada, situant-se als 24 °C i el pic màxim de calor als 34,7 ºC, durant la tercera setmana de juliol.
El darrer mes de l’estiu meteorològic ha deixat una de les onades de calor més intenses i persistents de les que es tenen registres, amb una durada d’onze dies (8-18 d’agost), que va deixar pics de temperatura diaris superiors als 35 °C, en set dels onze dies del període. Aquest fet va provocar que la temperatura mitjana de l’1 al 17 d’agost fregués els 26 °C i la temperatura mínima encadenés prop de tres setmanes igual o superior als 17 °C.
En canvi, durant la segona meitat de mes ha estat més fresca, amb una temperatura mitjana per sota la mitjana climàtica, en què només en un parell de dies la temperatura màxima ha superat els 30 °C, segons les dades de l’estació automàtica Sabadell - Parc Agrari. Les precipitacions minses del darrer mes es van produir durant la tercera setmana de mes, entre el 20 i el 23 d’agost.
Malgrat que l’estiu astronòmic s’allargarà fins al 22 de setembre, els tres darrers mesos també passaran a la història a l’Observatori Fabra de Barcelona, en convertir-se en un dels tres estius més càlids de la sèrie registrant una temperatura màxima en un mes d’agost de 38,9 °C, el passat dia 15.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, els dos trets més destacables d’aquesta calorada de 2025 són la seva persistència -l’any amb més dies seguits de calor intensa- i les temperatures màximes -es bat el rècord de dies per sobre dels 40 °C.