Sabadell anticipa el canvi d'estació: temperatures estiuenques aquesta setmana

Els termòmetres poden enfilar-se per sobre dels 30 graus

Com és habitual, l'estiu arribarà el pròxim 21 de juny. Aproximadament, d'aquí a un mes direm adeu a una primavera que ha portat pluges que han permès deixar enrere la sequera. Ara, però, sembla que s'acosta una nova realitat, que anticipa l'estació més calorosa de l'any.

Sabadell, com bona part de Catalunya, entrarà aquesta setmana en un ambient estiuenc. Els termòmetres escalaran en les pròximes hores i podrien marcar màximes per sobre dels 30 graus, sobretot durant el dimecres al migdia. No serà estrany veure a les farmàcies que la temperatura escala a nivells més propis del mes de juliol o agost.

Segons avisa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), els dies vinents vindran marcats per l'ambient assolellat, encara amb alguns núvols d'evolució diürna concentrats principalment a punts de muntanya, i una temperatura a l'alça al conjunt del país. Tocarà endreçar definitivament la jaqueta i apostar per la samarreta i el pantaló curt.