Obren un expedient de penalització a l’empresa de neteja d’equipaments de Sabadell: "No paguen les nòmines"

L’Ajuntament de Sabadell ha aprovat aquest dilluns, a través de la Junta de Govern Local, la incoació d’un expedient de penalitats administratives contra l’empresa Serveo, encarregada del servei de neteja d’equipaments municipals. El motiu són diversos incompliments de contracte que es remunten als darrers mesos i que han generat protestes reiterades de la plantilla. Segons ha explicat el portaveu del govern municipal, Eloi Cortés, “es van detectar deficiències i incompliments fa uns mesos” i que tenen a veure amb “incidències en l’abonament i pagament de les nòmines, temes de prevenció de riscos laborals, cobertura d’absentisme i incompliment d’algunes propostes que havia presentat la pròpia empresa en la seva oferta”. "No paguen les nòmines a temps, hi ha endarreriments", exposen treballadores.

El cost estimat de la sanció és d’uns 58.400 euros, tot i que l’empresa té ara la possibilitat de presentar al·legacions per justificar si considera que ha esmenat els incompliments detectats. “Hi ha una sèrie d’incompliments que sí que ha corregit, però n’hi ha d’altres que encara no”, ha indicat Cortés. L’objectiu de l’expedient és correctiu, no només sancionador: es busca que l’empresa corregeixi les deficiències.

El contracte actual amb Serveo finalitza el febrer de 2026, però la seva gestió ha estat polèmica des de fa temps. Des del setembre de 2024, la plantilla —formada per uns 300 treballadors— denuncia problemes reiterats com retards en les nòmines, manca de cobertura de baixes curtes i permisos i males condicions laborals, queixes han derivat en mobilitzacions.

El passat mes de març, el ple municipal va aprovar el nou contracte per al futur servei, amb un increment del 5% en el suplement salarial municipal el primer any, i un 2,5% anual a partir d’aleshores. Mentrestant, l’Ajuntament no descarta obrir nous expedients si es detecten més incompliments. “És un procés molt llarg i laboriós, que ha requerit molts recursos per acreditar els fets”, ha remarcat Cortés. “L’objectiu és que tots els incompliments se subsanin. Si no és així, es podrien iniciar altres expedients de penalització”.