El Torrent del Capellà es prepara per la falla de la revetlla de Sant Joan

Després d'uns primers dies plens de debats, balls i xerrades, la Setmana Cultural del Torrent del Capellà enfilarà la seva recta final amb activitats que posen l'accent en la convivència veïnal, la natura i les tradicions catalanes. A partir del dissabte 21 de juny, el programa pren un to més popular i familiar, començant amb una excursió a la Mola a les 19.30 h, seguida d’un sopar amb entrepà. La sortida tindrà lloc des de la benzinera de Santa Júlia i permetrà connectar veïns i veïnes amb l'entorn natural del rodal.

L’endemà, diumenge 22, arribarà un dels moments més concorreguts de la festa: el Dinar de Germanor, amb una gran paellada col·lectiva al carrer Gardènies, on es preveu una assistència destacada. Per participar-hi, calia inscriure’s abans de divendres a l’Associació de Veïns, en una mostra més de l’organització comunitària que sosté la celebració any rere any.

El punt culminant arribarà el dilluns 23 de juny, amb la Revetlla de Sant Joan, que aquest any tindrà un caràcter especialment simbòlic. A les 18.45 h, els veïns es concentraran per anar a recollir la Flama del Canigó, element emblemàtic de la nit més curta de l’any i símbol de resistència i cultura. Ja a la nit, el sopar de germanor —amb pa amb tomàquet, embotits, beguda, coca i cava— tindrà lloc al carrer de les Magnòlies, amb un preu popular.

A les 23.30 h, la tradicional crema de la falla Torrentina il·luminarà el carrer de les Gardènies, tancant la vetllada amb foc i festa. I per als més resistents, a mitjanit començarà el tardeo amb ball, també al carrer Magnòlies, que posarà el punt final a una setmana marcada per la participació veïnal i la defensa de la cultura popular. I és que un dels grans atractius per a passar la revetlla de Sant Joan a Sabadell és la crema de la falla del Torrent del Capellà. És la foguera que més gent aglomera. "Cremem el que ja no es fa servir del carnestoltes, segell de la casa", exposen els organitzadors.