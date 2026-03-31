Les famílies d'una quinzena d'escoles de Sabadell reclamen un canvi de model als menjadors

Les AFA d’una quinzena d’escoles de Sabadell han signat un manifest conjunt per demanar que es repensi el model de menjador escolar actual, en les escoles que operen amb la gestió unificada. “Que en poques hores s’hi hagin sumat tantes famílies ens ha fet veure que és una demanda compartida i que la cosa té recorregut”, explica Mireia Mas, membre de l’AFI de l’escola Tarlatana, on s’ha gestat la reivindicació.
El manifest descriu el sistema actual com un model centralitzat en mans de grans empreses que prioritzen “el rendiment econòmic” per sobre del servei educatiu. Segons el text, això genera que el menjador escolar “quedi sovint allunyat de les necessitats reals dels centres”. Així, les famílies demanen que s’aposti per sistemes més propers als centres, amb més capacitat de decisió i vinculats al projecte de cada escola. Les AFA posen damunt la taula algunes alternatives: valoren poder fer un canvi d’empresa –actualment, és SERHS qui dur el servei en la majoria dels casos– mantenint la gestió unificada o bé que les associacions de famílies gestionin el menjador mitjançant convenis amb l’administració. “Hem mantingut converses amb altres empreses i hem vist que pel mateix preu podríem optar a una millora qualitat de menjador”, afegeix Mas, fent referència a un càtering que no sigui de línia freda –com ho és ara– o a més monitoratge en el servei.
Ho signen les AFA de les escoles Tarlatana, Samuntada, Teresa Claramunt, Miquel Carreras, La Trama, Ribatallada, Virolet, Can Rull, Concòrdia, Catalunya, Nostra Llar, Andreu Castells, Enric Casassas i Miquel Martí i Pol.
La gestió agrupada del servei de menjadors escolars està formada per una vintena de centres educatius de Sabadell sense cuina pròpia. El servei es divideix en dos lots que gestionen, a través d’una concessió administrativa, les empreses SERHS i Alessa.
Queixes compartides entre centres
En aquest context, la portaveu de l’AFI de la Tarlatana, explica que moltes de les escoles adherides comparteixen problemàtiques similars en el dia a dia. Segons detalla, en alguns centres amb gestió unificada hi ha manca de coordinació de monitoratge, absència de formacions, dificultats en la comunicació amb l’empresa i problemes per rebre informació clara sobre els serveis o els pagaments.
També assenyala que, en alguns casos, les mateixes famílies han hagut d’assumir tasques que no els corresponen, com formacions al monitoratge o suport en la gestió de conflictes. "Sobre la qualitat del menjar, també és compartit que ens agradaria que fos millor", conclou Mas.
Terminis massa justos per al curs vinent, segons l'Ajuntament
Fonts municipals recorden que no hi ha impediments per abandonar el model actual abans del 2028, però que el procés requereix que cada consell escolar ho decideixi i ho comuniqui abans d'aquest 31 de març. Per això, també adverteixen que els terminis actuals fan difícil implementar canvis de cara al curs vinent, ja que la sortida del contracte implicaria iniciar nous procediments de licitació a través de la Generalitat. Amb tot, l’Ajuntament assegura que es manté a disposició dels centres per analitzar alternatives i garantir en tot moment la continuïtat del servei de menjador.