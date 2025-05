La Festa BBVA de la Primavera atrau prop d’un miler de visitants en la seva 25a edició

Tot i que queda menys d'un mes de primavera, el calendari encara reservava una data clau d’aquesta estació: la 25a edició de la Festa BBVA de la Primavera. Una celebració que ha reunit prop de mil persones aquest diumenge 25 de maig a l’Espai Natura Fundació 1859 (a la Masia de Can Deu). Una festa ja consolidada amb uns objectius ben clars: la sostenibilitat i la participació familiar.

Definitivament, aquesta és una jornada per a les famílies, com la de Rubén Gómez, que ha vingut amb la seva parella i la seva filla. Van descobrir la festa a través d’Instagram i han valorat molt positivament l’experiència. “Hem fet una volta per totes les activitats. La petita ha gaudit molt de l’espai amb els animals”, han comentat.

Festa Primavera BBVA 2025

Hilari Teixidó, encarregat de la gestió de l’Espai Natura Sabadell, ha destacat l’aposta per “la conscienciació sostenible” en aquesta edició. Tallers de natura, activitats manuals i atraccions de fira que generen la seva energia amb força humana han estat protagonistes de la jornada. “Els pares són els que mouen els fills en les diferents atraccions que hi ha, posant en funcionament la sínia i els cavallets”, ha explicat.

Atraccions que funcionen amb energia humana

Atraccions que funcionen amb energia humana

Una de les novetats ha estat l’espectacle teatralitzat dedicat a la coca de recapte, pensat per recuperar un element tradicional i vinculat al reaprofitament dels aliments. Els assistents han pogut veure en directe com es preparava aquesta menja típica, i fins i tot tastar-ne un tros.

Preparació de la coca

Cal destacar també la transformació de l’alzina emblemàtica de la masia de Can Deu en un arbre dels desitjos sostenibles, on grans i petits han penjat missatges amb propostes i somnis per protegir la natura.

L'arbre dels desitjos sostenibles

Una exposició a remarcar és la de "25 primaveres", on es mostraven totes les edicions de la festa fins a l'actualitat; amb diferents cartells i fotografies. Recordant edicions mítiques amb convidats musicals d'alt nivell, com Macedònia o Els Pets.

L'exposició "25 primaveres"

En lloc del tradicional concert, en aquest vint-i-cinquè aniversari s’ha apostat per una proposta més participativa: els cercles de percussió amb el grup UniSó, que han animat el públic a sumar-s’hi amb instruments i ritmes col·laboratius.

Els clàssics de la festa no han faltat: la visita als animals de la granja, els tallers d’enginy i les visites guiades a la masia, per conèixer com era la vida rural.

Els cercles de percussió amb el grup UniSó

Activitats que, com ens explica en Sergio Martínez (que ha vingut amb la seva filla Emma), són les més exitoses: “A l’Emma el que més li ha agradat han estat les atraccions manuals, s’ho ha passat molt bé. I, òbviament, els animals, que sempre triomfen."

La Festa ha estat organitzada per la Fundació 1859 Caixa Sabadell amb el suport de BBVA i la Diputació de Barcelona.