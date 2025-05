La 25a edició de la Festa BBVA de la Primavera arriba aquest diumenge

Una de les dates claus del calendari primaveral se celebra aquest cap de setmana. Durant el diumenge 25 de maig, de 10 a 14 h, l’Espai Natura Fundació 1859 a la Masia de Can Deu (Sabadell) serà l’escenari de la 25a edició de la Festa BBVA de la Primavera. Organitzada per la Fundació 1859 Caixa Sabadell amb el suport de BBVA i la Diputació de Barcelona, aquesta jornada familiar se centrarà enguany en la sostenibilitat, tot combinant propostes noves amb activitats tradicionals.

Amb motiu de l’aniversari, s’ha preparat l’exposició temporal “25 primaveres”, que farà un recorregut per les edicions anteriors de la Festa, destacant la seva trajectòria i evolució. Per la seva banda, la Masia de Can Deu es transformarà en un gran espai d’experiències "on petits i grans podran descobrir que cuidar el planeta és divertit i necessari", recalquen des de l'organització.

Aquesta nova edició presenta un format renovat. Totes les activitats es desenvoluparan dins el recinte de la masia, amb control d’aforament i accés exclusiu mitjançant reserva prèvia. El preu de l’entrada general és de 4,00 € per persona, mentre que l’entrada amb una porció de coca de recapte té un cost de 7,00 €. Els infants menors de dos anys tenen accés gratuït. Els ingressos es destinaran a cobrir despeses d’emissió i gestió de l’aforament.

Cal destacar el programa de la Festa, ja que es podrà gaudir d'una llarga llista d'activitats diverses: la Fira Sostenible (on destaquen dos elements: el carrusel ecològic i la sínia manual), els cercles de percussió amb el grup UniSó, els tallers de natura sostenibles (“Fem una baldufa”, “El gall que canta” i “Bola de llavors”, on els assistents podran aprendre a fer girar la seva pròpia baldufa, fabricar un gall que canta o preparar una bola de llavors per reverdir qualsevol racó), els jocs autònoms (la companyia Katakrak presenta L’Animalada, un circuit de jocs gegants construïts a partir d’objectes quotidians reciclats) o el coneixement dels animals de la granja, entre altres propostes. Tot en un entorn natural únic, perfecte per gaudir en família.