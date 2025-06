Homenatges, escuma i colors a Can Rull

Aquest diumenge 15 de juny ha arribat farcit d’activitats populars que han marcat l'última jornada de la festa major de Can Rull. A les 11 del matí, la festa Holi ha tenyit de colors el barri, tot donant pas, a les 12.30 h, a la festa de l’escuma, una de les activitats més esperades per a la canalla. A les 14 h, s’ha servit la tradicional paella popular, per a la qual, segons ha informat l’organització, els tiquets ja estaven exhaurits dies abans.

Juan Moreno, president de l’Associació de Veïns de Can Rull des de fa divuit anys, ha valorat molt positivament aquesta edició: “La festa major ha estat un èxit, tenim 20 cambrers i hem venut 350 tiquets, és a dir, servirem 350 racions o més durant la paella popular.” També ha destacat l’èxit de les activitats infantils: “La festa de l’escuma i la del Holi han sigut un triomf entre els nens.”

Durant la tarda del diumenge 15 de juny, últim dia de celebració, s’han atorgat diversos premis d’homenatge a persones del barri. Entre els reconeixements, s’ha premiat quatre matrimonis que celebren 50 anys de casats i una veïna que ha complert noranta anys. A més, s’ha volgut retre homenatge a l’ambulatori de Can Rull, que aquest any celebra el seu 25è aniversari. “Sempre donem premis a metges i altres membres del centre. En aquesta edició hem decidit fer un homenatge a tres treballadores de l’ambulatori”, ha explicat el president. “La festa major de Can Rull és l’ànima del barri, el revitalitza totalment”, ha conclòs Moreno.

FOTOS DE VICTOR CASTILLO: