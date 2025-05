El compte enrere per a la Festa Major de la Creu Alta ja ha començat

La Creu Alta es prepara, un any més, per celebrar la seva Festa Major, que serà durant els dies 6,7 i 8 de juny. Jaume Marco, president de l’Associació de Veïns de la Creu Alta i Josep Serra, membre de l’entitat i un dels organitzadors de la festa han presentat el programa oficial durant aquest dissabte 24 de maig. Una agenda d'activitats que aposta clarament per les tradicions, però sense renunciar a les novetats en unes dates tan destacades pel barri. Tampoc no ha faltat la mostra del Diari de la Creu Alta (en el seu trentavuitè número), on es detalla el programa d'actes i s’hi inclouen diversos articles sobre les festes i la vida al barri.

Marco ha remarcat el caràcter singular d’aquesta festivitat: “La Festa Major és patrimoni festiu de Catalunya. Només dos barris tenen aquest reconeixement: el de Gràcia, a Barcelona, i el nostre, la Creu Alta.” Marco ha subratllat la importància de mantenir viva aquesta flama: “Aquest any hem volgut ampliar la participació de les escoles. Hem de cultivar la base, els infants i joves són el futur d’aquesta festa.”

El programa d'aquesta edició inclou exposicions tan diverses com la de dissenys de punts de llibre, bicicletes antigues, dibuixos d’artistes locals i una mostra especial sobre la “gent del barri”. També es faran rutes històriques pel barri, excursions a la Mola, i visites guiades al teatre i a la parròquia. Pels més petits, no faltaran els jocs infantils. També destaquen els esmorzars populars i els vermuts als diferents espais de la Creu Alta.

En paraules de Josep Serra: “Hem intentat combinar tradició i novetat. Per exemple, aquest any estrenem una activitat nova: dibuix i pintura a càrrec de les escoles del barri. I també una fira de llibres (Festibook amb 'Asociación entre libros y letras'), que tindrà lloc a la carretera de Prats de Lluçanès.”

Les activitats esportives tornaran a tenir un pes important com per exemple la tradicional bicicletada, els campionats de petanca i escacs... Tampoc no hi faltarà el mític torneig de Llamps i Trons. La fira d’atraccions i la mostra d’artesania, dos clàssics imperdibles de la Festa Major. A més, des del terrat de la Torre Millennium es farà una visita on es podrà contemplar tot el barri. Per accedir-hi, caldrà demanar dia i hora prèviament, i queden ja poques places.

Un dels moments més destacats de la presentació ha estat l’anunci del Tallaret d’Honor 2025. Que en aquesta ocasió ha estat una distinció doble. El Tallaret d'Honor Familiar recau en la família Guitart-Vidal, que segons s'explica al Diari de La Creu Alta: “són un referent de compromís i implicació veïnal. Des de fa anys col·laboren de manera desinteressada amb l’associació, especialment en àmbits tècnics com el so i la coordinació dels anuncis.”

A més, també es reconeix Joaquim Morera i Morera com a Tallaret d’Honor. Un destacat creualtenc que ha treballat incansablement per mantenir viva la memòria del barri. Marco ha remarcat una de les seves últimes contribucions: “En Joaquim ha estat clau en la creació d’una lona que explica qui vivia i què hi havia al carrer Major durant els anys cinquanta. Una mostra brutal que permet viatjar en el temps i entendre millor el nostre passat. Celebrada per l'Arxiu Històric de la ciutat”.

La voluntat de fer créixer la Festa Major de la Creu Alta i arribar a tots els racons del barri queda clara amb la conclusió de Jaume Marco: “Aquest any hem volgut deslocalitzar la Festa en diferents punts de la Creu Alta; volem que totes les places del barri s’omplin.”