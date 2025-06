Consulta el programa de la Festa Major dels Merinals 2025

Del 20 al 22 de juny, el barri dels Merinals viurà un intens cap de setmana festiu amb motiu de la seva Festa Major 2025, que arribarà carregada de música, cultura popular, esport i activitats familiars. La programació, pensada per a totes les edats, combinarà tradició i festa moderna, amb propostes que van des de gegants i batucades fins a festes d’escuma, DJ i espectacles de foc.

La Festa Major arrencarà divendres 20 de juny a les 20 h amb una cercavila de gegants i batucada, que omplirà els carrers del barri de percussió i cultura popular. A les 21:40 h, tindrà lloc el pregó, que donarà el tret oficial de sortida a tres dies d’activitat ininterrompuda. La jornada es tancarà amb una discomòbil amb escuma a partir de les 22 h.

Dissabte començarà ben d’hora, amb el torneig infantil de futbol sala a partir de les 9 h, que reunirà equips i famílies al voltant de l’esport. A les 11 h, la festa continuarà amb una animada festa Holi, plena de pols de colors, i a les 12 h, una nova festa de l’escuma convertirà la plaça en un espai lúdic i refrescant.

A la tarda, a partir de les 17 h, serà el torn dels balls de saló, una activitat clàssica i elegant que convida a gaudir de la música i el moviment en parella. I quan arribi la nit, a les 00 h, una sessió de DJ farà ballar el barri fins ben entrada la matinada.

El diumenge, el barri es lleva amb la celebració del Campionat de Catalunya Mixt de Petanca, a les 9 h, un esdeveniment esportiu d’àmbit nacional. A les 11 h, els més petits gaudiran dels castells inflables, una proposta que convertirà el matí en una gran festa familiar. A les 14 h, la tradició gastronòmica prendrà el protagonisme amb una gran paella popular, per compartir taula i veïnatge. I per cloure la Festa Major amb un toc màgic i espectacular, a les 22:30 h, arribarà l’esperat espectacle de Les Forques de Can Deu, una proposta de foc i pólvora que posarà punt final a un cap de setmana d’emocions i comunitat.