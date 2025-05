La gran botifarrada i altres propostes a la festa major de Nostra Llar 2025

El barri de Nostra Llar de Sant Oleguer es prepara per viure un cap de setmana ple de festa, cultura i activitats per a totes les edats. La Festa Major d’aquest 2025 manté el seu format habitual i tornarà a omplir els carrers, el poliesportiu i el parc del barri –epicentres de les propostes– amb una quarantena d’activitatsque combinen tradició i novetats pensades per atraure els veïns de tota la vida i també nouvinguts.

La celebració arrencarà divendres a les 19 h amb el repic de campanes, tot un clàssic que dona el tret de sortida a tres dies intensos. Tot seguit hi haurà una batucada i una actuació de Bollywood que aportarà un toc exòtic i festiu a la tarda. El pregó tindrà lloc a les 21 h, seguit d’un sopar popular i concert a càrrec d’Albert Paulo. La jornada es tancarà amb un bingo musical a les 22.15 h.

Dissabte serà la jornada més intensa, amb activitats des de primera hora del matí fins a la matinada. La xocolatada obrirà el dia, seguida de la fira d’entitats, les paradetes veïnals, una pista oberta de tennis i activitats lúdiques com la festa d’escuma, el pilates, un campionat de futbet i gimnàstica dolça. Al migdia, el vermut musical donarà pas a una tarda plena amb gimcana, exhibicions d’hoquei i karate, actuació coral i zumba. Al vespre, la botifarrada popular i l’orquestra Klam faran ballar tothom abans que els punxadiscos tanquin la jornada.

Diumenge continuarà amb la fira d’entitats, un concurs de pastissos, ioga, espais d’experimentació per als més petits, inflables i un circuit de karts. També hi haurà la tradicional missa i una visita al campanar, una exhibició de karate i una entrega floral. La paellada del migdia i el concert d’Elena i Núria posaran la nota musical abans de la tarda de jocs gegants, activitats familiars com el “Pedala i pinta” amb SMATSA, exhibicions de patinatge, una ballada de country i les havaneres. La festa culminarà a les 21.30 h amb el lluïment i bateries, posant punt final a una edició de Festa Major pensada per fer barri i fer comunitat.