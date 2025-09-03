Botifarrada per Festa Major: un nou plat popular, recepta de sempre

“Ens van demanar la col·laboració de 25 voluntaris per a repartir el plats del dinar popular, però és que en som 30!”, explica Joaquin Lesmes, president de l’agrupació andalusa San Sebastián de los Ballesteros. Sempre volen paricipar més mans de les que es necessiten, perquè ja formen part d’una de les activitats estrella del programa de Festa Major de Sabadell, una de les més multitudinàries conjuntament amb els concerts.
Enguany, canvia el plat, però no la recepta: en aquesta edició, el dinar popular passa a ser una botifarrada i la fideuada, passa a ser història. “Fa dos anys que la fideuada no agrada tant, l’empresa que va guanyar el concurs no ha acabat d’agradar als comensals, vam rebre moltes queixes”, exposa Lesmes. No és el primer cop que es canvia d’àpat: fa més de vint anys, amb la primera edició, no es repartien fideus sinó paella.
Però malgrat les novetats en el menú, el modus operandi no varia. Els voluntaris es reuniran per col·laborar en el que calgui i repartir, plat a plat, per a servir a tots els comensals. Més de 2.000 de mitjana cada any.
El menú popular constarà de 2.700 racions de botifarra, acompanyades de 300 quilos de carbó i 120 quilos d’allioli, així com una ració de pa i beguda.
El preu del tiquet es manté en 2 euros, que caldrà adquirir prèviament a la plaça Ernest Lluch, al Parc Catalunya, a partir de les 12 del migdia. Continuarà havent-hi opcions per a persones amb intolerància al gluten i veganes. La ubicació també es manté, al Parc Catalunya a les 14h, que acull milers de comensals als seus entorns.
“Formem part de la festa i hi ha voluntariat perquè això ja és part de la tradició. És un punt de retrobament, de veure cares conegudes i d’alegria compartida”, sosté Lesmes. L’àpat anirà a càrrec d’una empresa especialitzada, mentre que una trentena de voluntaris s’encarregarà de repartir els plats i vetllar perquè tot funcioni correctament. “Som part de Sabadell, ens sentim de la ciutat i per això ens agrada col·laborar i treballar pels nostres veïns”, explica Joaquin.
Històries en tenen per parar un tren. Expliquen, rient, aquell dia que gairebé es queden sense menjar per als col·laboradors: s’havien esgotat totes les existències, tots els tiquets estaven venuts i repartits. I van haver d’improvisar una solució d’emergència encarregant entrepans a un establiment de la zona.
Per això, abans de posar-se a repartir, els voluntaris es munten el seu propi “kit de supervivència”: un pica-pica improvisat i no pot faltar un gotet de rebujito cordovès per agafar energia. Aquest rebujito, confessin, ja té fama: “ha aixecat passions i molts estan esperant-lo tant com la botifarra”.
Mentre els voluntaris es preparen, cada any és habitual veure al Parc Catalunya centenars de persones –en parella, amb amics o en família– fent-se lloc a la gespa del parc. Com marca la tradició, alguns estiren una manta, aprofitant l’ombra dels arbres, mentre altres recorren el parc buscant un banc lliure. Els més previsors arriben amb les seves cadires plegables de casa. “Tot Sabadell surt al carrer i el parc s’omple de vida”, comenta un dels voluntaris.
Àpat cubà
D’altra banda, la plaça del Gas es convertirà aquest dissabte 6 de setembre en un autèntic racó cubà dins la Festa Major de Sabadell. La vetllada començarà a les 21 h amb un sopar cubà (cal reserva prèvia de tiquets) i continuarà a les 22.30 h amb el concert d’Agustín Aspa y su Orquesta Habana, que farà ballar a tothom al ritme caribeny.
L’activitat és gratuïta, oberta a tots els públics i amb accés adaptat. Una oportunitat per gaudir de música, ball i gastronomia amb sabor cubà al cor de la ciutat.