Oberta la convocatòria per presentar el cartell de la Festa Major de Sabadell 2026: com ho puc fer?

L'empresa Transports Urbans de Sabadell (TUS), col·laboradora de la Festa Major de Sabadell des de fa uns quants anys, ha obert aquest divendres al matí la convocatòria pel concurs en línia per dissenyar el cartell per anunciar una de les celebracions més esperades pels sabadellencs. Els participants podran enviar les seves creacions fins al pròxim 29 de maig i, com a màxim, es podran presentar dos dissenys per persona, amb la condició de no haver-se presentat en edicions anteriors.
És obligatori que el text del cartell inclogui "Festa Major de Sabadell: 4, 5, 6 i 7 de setembre" i la marca de l'Ajuntament de Sabadell, i que el disseny que es presenti es pugui adaptar a diferents formats: banderola pels fanals, bàners per a les capçaleres web, mupis pel mobiliari urbà, xarxes socials i pantalles digitals de la TUS. "En el cas de representar persones, cal que les imatges siguin inclusives en tots els sentits, tant culturals com funcionals", exposen des de la TUS. Les obres que presentin accions o actituds contràries als valors cívics i culturals de la festa seran descatalogades.
Els participants que vulguin presentar-se hauran de fer servir aquest formulari, on hi ha explicats tots els passos a seguir. A part, a través del següent enllaç es poden llegir les bases senceres del concurs.
Qui hi pot participar?
1. Alumnes matriculats el curs 2025-2026 a ensenyaments reglats de grau o de cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de les escoles d’art i/o disseny de Sabadell.
2. Exalumnes graduats en aquestes escoles i en aquests nivells durant el curs 2024- 2025.
3. Alumnes nascuts i/o empadronats a Sabadell, matriculats el curs 2025-2026 a ensenyaments reglats de grau o de cicles formatius d’arts plàstiques i disseny en altres escoles d’art.
Què valorarà el jurat? (En aquest ordre)
1. Que els cartells siguin creatius i singulars, diferenciats dels d'anys anteriors.
2. Que mostrin un discurs gràfic i conceptual actual, directe i entenedor.
3. Que siguin fàcilment adaptables a altres formats i suports.
4. Que tinguin en compte els criteris d'accessibilitat i de lectura fàcil.
Hi ha premi per qui guanyi?
Sí. Qui guanyi el primer premi serà recompensat amb 1.000 euros; el segon premi, amb 400 euros, i el tercer premi, amb 250 euros. El premi es lliurarà en l'acte de presentació del programa de la Festa Major del 2026.
Es pot fer servir intel·ligència artificial?
El concurs limita l’ús d’intel·ligència artificial generativa i prioritza obres creades íntegrament per persones, valorant processos creatius ètics i respectuosos amb els drets d’autoria; tots els cartells seran revisats per detectar l’ús d’IA. Les obres han de ser originals, inèdites i exclusives, i es podrà fer públic qualsevol cas de plagi o reutilització, fins i tot després de concedir els premis. Els participants cedeixen gratuïtament i en exclusiva a l’Ajuntament de Sabadell els drets de reproducció, difusió i comunicació pública per a la Festa Major 2026, tot mantenint l’autoria i la resta de drets. A més, garanteixen que són titulars dels continguts utilitzats o que disposen de les llicències corresponents, i es comprometen a complir la normativa vigent de propietat intel·lectual.