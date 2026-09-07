FOTOS | Sabadell s'omple de bicicletes per Festa Major

És una de les activitats esportives més familiars del programa. Una autèntica tradició que continua triomfant i despertant passions entre grans i petits. La pedalada popular ha omplert de bicicletes els carrers de Sabadell amb més de 5.000 participants, segons dades de l'organització, en la clara demostració que aquest esdeveniment clàssic no passa de moda i continua sent un dels grans imprescidibles de la Festa Major.\r\n\r\nUn any més, la ronda de Ponent s'ha convertit en el punt neuràlgic d'aquesta multitudinària activitat, que ha aglomerat persones de totes les edats preparades amb el casc i la seva bicicleta fins a completar el recorregut de vuit quilòmetres per alguns dels punts més cèntrics de la ciutat. Després de la sempre espectacular sortida, tots els participants han pujat la ronda de Zamenhof, fins a l’avinguda d’Onze de Setembre per passar la carretera de Prats del Lluçanès i el carrer de Francesc Layret fins a la plaça de la Concòrdia. Carrer de Major i el de Pi i Margall fins al lateral de l’avinguda de Francesc Macià per tornar a pujar Zamenhof, aquest cop per girar cap a Via Massagué. Han entrat a la zona més cèntrica de la ciutat pel passeig de Manresa i el de la Plaça Major per després baixar La Rambla i fer un petit tram de l’avinguda de Barberà fins al carrer de Brutau, on han baixat cap a la carretera de Barcelona per agafar el camí de tornada. Carretera de Terrassa i de nou ronda de Ponent fins a l’arribada.\r\n\r\nLes imatges de l'activitat han tornat a ser espectaculars. Famílies senceres, parelles de totes les edats i persones, al final, gaudint d'un dilluns festiu al matí. Fent esport, veient la ciutat i gaudint del tram final de la Festa Major 2026 amb un dels imprescibles de cada any en aquestes assenyalades dates.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pedalada popular de la Festa Major del 2026, en imatges\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pedalada popular de la Festa Major del 2026, en imatges\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pedalada popular de la Festa Major del 2026, en imatges\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pedalada popular de la Festa Major del 2026, en imatges\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pedalada popular de la Festa Major del 2026, en imatges\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pedalada popular de la Festa Major del 2026, en imatges\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pedalada popular de la Festa Major del 2026, en imatges\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pedalada popular de la Festa Major del 2026, en imatges\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pedalada popular de la Festa Major del 2026, en imatges\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pedalada popular de la Festa Major del 2026, en imatges\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pedalada popular de la Festa Major del 2026, en imatges\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pedalada popular de la Festa Major del 2026, en imatges\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pedalada popular de la Festa Major del 2026, en imatges\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pedalada popular de la Festa Major del 2026, en imatges\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pedalada popular de la Festa Major del 2026, en imatges\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pedalada popular de la Festa Major del 2026, en imatges\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pedalada popular de la Festa Major del 2026, en imatges\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pedalada popular de la Festa Major del 2026, en imatges\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pedalada popular de la Festa Major del 2026, en imatges\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pedalada popular de la Festa Major del 2026, en imatges\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pedalada popular de la Festa Major del 2026, en imatges\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pedalada popular de la Festa Major del 2026, en imatges\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n