Un detingut i una cinquantena d'identificats durant la tercera nit de Festa Major de Sabadell

Entre les 22 h i la 1 h de la matinada d'aquest diumenge de Festa Major, efectius de la Policia Municipal, els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional van realitzar controls a les estacions de RENFE Nord i Creu Alta, amb l’objectiu de comprovar i identificar irregularitats entre les persones que es trobaven en aquests punts. En el conjunt del dispositiu, els agents van identificar 51 persones. La major part de les identificacions es van produir a l'estació de RENFE Nord, on la xifra va incrementar fins a les 40 persones. En deu d’aquests casos, els agents van intervenir substàncies. A l’estació de Creu Alta, en canvi, el dispositiu va comportar la identificació d’11 persones i, segons la informació disponible, no es va produir cap intervenció de substàncies.
A banda dels controls a les estacions, durant la mateixa nit també es va produir una actuació policial al Parc de Catalunya. En aquest cas, una persona va ser detinguda per un robatori. Aquesta actuació se suma a les intervencions policials realitzades durant la nit a diferents punts de la ciutat, en una jornada marcada pel desplegament de diversos cossos de seguretat. Amb les dades disponibles, no han transcendit més detalls sobre les circumstàncies concretes de les identificacions, les substàncies intervingudes o el robatori pel qual es va efectuar la detenció.
Com ha anat durant la resta de dies?
Aquest divendres, primera nit de la Festa Major, el dispositiu especial de seguretat es va desenvolupar amb un balanç general de "tranquil·litat i sense incidències greus", tot i diverses actuacions policials i sanitàries. Els controls a les estacions de Creu Alta i Renfe Nord van permetre identificar 164 persones i detectar infraccions relacionades amb el transport públic i la tinença de substàncies, mentre que una persona va ser detinguda per haver llançat una ampolla de vidre. Pel que fa a l’assistència sanitària, l’hospital de campanya va atendre una quarantena de persones, principalment per intoxicacions etíliques.
D'altra banda, la nit de dissabte 6 de setembre, el dispositiu de seguretat es va saldar amb 25 intervencions de substàncies, quatre contenidors cremats i una detenció a Campoamor per una presumpta agressió. Els controls policials a les estacions de Sabadell Nord i FGC la Creu Alta van permetre identificar 99 persones i intervenir drogues en 25 casos, a més d’aixecar sancions per viatjar sense bitllet. A l’Eix Macià, les actuacions sanitàries van estar marcades sobretot per les intoxicacions etíliques, en una jornada en què es va mantenir el reforç policial amb agents de paisà, videovigilància i drons.