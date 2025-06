Festa per a celebrar la reforma del mercat de Campoamor i reclamar el projecte

Amb música, grafits, artesania i una assemblea que va reunir prop d’un centenar de persones, el barri de Campoamor de Sabadell va convertir la plaça Picasso en l’epicentre d’una festa per a celebrar la reforma del mercat de Campoamor. L’Associació del Poble del Sud, abanderada d’una mobilització que acumula ja sis anys, va voler reivindicar que la reforma del mercat, prevista per al mes de setembre, “és una victòria veïnal i no una concessió de l'Ajuntament”, en paraules del portaveu Ramón Giménez.

La festa va incloure un taller de grafit amb més de 50 infants, concerts de copla i flamenc amb Conchi Carmona, hip‑hop local, la veu lírica de Diego Marcelo i una mostra gastronòmica de diverses comunitats del barri. Comerciants i restauradors del sud hi van aportar premis per a una rifa solidària, i la parada dels Martínez i el restaurant de la carrer Goya van abastir la popular xocolatada.

Festa per la reforma del mercat de Campoamor

Una festa acompanyada de reivindicacions

El veïnat celebra que, des del gener passat, el projecte compti amb operador —Consum— i pressupost assignat. Tanmateix, denuncia que no hi ha hagut cap reunió de seguiment des del 23 de gener i que el projecte d’obres encara no s’ha aprovat formalment. “Passar mig any en silenci amb les màquines a tocar és un error que cal corregir; aquest tema ha de ser prioritari a l’agenda política”, remarca Giménez.

La reivindicació central és que l’executiu local mantingui íntegrament el disseny votat el 1 i 2 de novembre de 2024: set parades comercials connectades per un passadís relacional dins dels 378 metres quadrats assignats a la zona de parades. El corredor —subratllen— té una triple funció: espai de trobada social, potential refugi climàtic i un espai on instal·lar l’únic caixer automàtic del districte 6. “No demanem més metres, sinó que es compleixi el que van votar els veïns en el referèndum”, insisteix l’entitat.

El calendari de la reforma del Mercat de Campoamor preveu que a l'estiu s’aprovi definitivament el projecte d’obres i es licitin els treballs. El començament de les obres està previst per al mes de setembre. Mentrestant, l'entitat veïnal ha posat sobre la taula una demanda clara: abans que acabi el mes de juny, volen una nova reunió de la taula de seguiment. L’objectiu és garantir que tant el pla d’obres com la distribució de les parades comercials s’ajustin fidelment al resultat de la consulta popular del novembre passat.

“Entenem el mercat com un recipient de les necessitats del barri i com una resposta, precisament, al context que estem vivint", resumeix Ramón Giménez. Els veïns del sud de Sabadell celebren la reforma com una victòria compartida, però reclamen que el projecte es materialitzi com el van votar.