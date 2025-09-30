FGC adapta el carnet de pensionista a la T-Mobilitat i crea un nou títol per als jubilats

Més d’una desena d’estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya disposen ja de màquines d’autovenda de bitllets que permeten adquirir la T-Pensionista, el nou títol dedicat a les persones jubilades, i els bitllets senzills amb descompte de pensionista en modalitat sense contacte. En diversos punts, les persones que ja tenen el Carnet de pensionista obtindran els seus bitllets carregats en una T-mobilitat de cartó, en comptes del suport magnètic habitual, a les màquines d’autovenda degudament senyalitzades.
Aquest servei es podrà trobar a les estacions de Plaça Catalunya, Provença, Gràcia, Muntaner, Sarrià, av. Tibidabo, Sant Cugat Centre, Rubí Centre, Terrassa Rambla, Vallparadís Universitat, Universitat Autònoma, Sabadell Plaça Major i Sabadell Parc del Nord, a la línia Barcelona-Vallès; i les estacions de Plaça Espanya, L’Hospitalet Av. Carrilet, Sant Boi, Martorell Central i Martorell Enllaç, a la línia Llobregat-Anoia.
Quins avantatges té el nou carnet?
- Disposar del carnet i el títol de transport en un únic suport.
- Validació ràpida sense contacte.
- Major resistència i durabilitat.
- Possibilitat de reutilitzar el suport en futures renovacions.
- Opció de poder-lo bloquejar en cas de pèrdua i recuperar els viatges restants.