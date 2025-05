Torna la fira Medievàlia a Sabadell: quines activitats hi haurà?

El centre de Sabadell tornarà a l'època medieval durant tres dies amb l'arribada de la fira Medievàlia 2025. La zona dels voltants del Mercat Central, incloent-hi places i carrers pròxims, es convertiran en un escenari de l'època, oferint diverses experiències per als ciutadans que s'hi vulguin apropar. Més de 800 llocs artesanals disfressaran la ciutat d'un ambient de fa centenars d'anys amb paradetes que transportaran els veïns a l'època dels cavallers, joglars i artesans.

L'esdeveniment, organitzat per Amics de Medievàlia, inclou més de 80 activitats i espectacles diversos per a tots els gustos: exhibicions de combat, espectacle amb aus rapinyaires, concerts i música medieval en directe, tallers infantils i mostres d'oficis antics, recreacions històriques de successos reals i activitats per a nens com obres de teatre i jocs medievals.

El festival arrencarà el pròxim divendres 16 de maig a les 17 h amb diverses activitats simultànies, que es poden consultar al programa complet, i se n'aniran presentant diferents a punts pròxims al Mercat Central fins al diumenge 18 de maig a les 21 h, quan es durà a terme la cloenda que posarà punt final al festival.