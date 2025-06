Triple incendi de matinada a Sabadell: 5 contenidors i 8 cotxes, cremats

Els fets només han causat danys materials i no han deixat cap ferit

Nit d'incendis a Sabadell. Aquest dijous a la matinada, a tres punts diferents de Sabadell, els bombers han hagut d'actuar en diversos incendis que, en total, han acabat amb cinc contenidors cremats, vuit cotxes afectats i un matoll en flames. L'incident de major magnitud ha estat al carrer d'Esteve Paluzie, al barri de La Creu de Barberà, en el qual s'han incendiat quatre contenidors de residus i, en conseqüència, s'han cremat quatre turismes parcialment i quatre cotxes més s'han vist afectats per la radiació. L'avís ha saltat a les 01:08 h d'aquest dijous a la matinada i dues dotacions de bombers han pogut extingir el foc amb línia d'aigua i han refredat els punts calents de l'incident per evitar que el problema anés a més. Tot i la magnitud dels fets, però, tan sols hi ha hagut danys materials sense cap persona afectada.

L'incendi del carrer d'Esteve Paluzie, des del balcó d'un domicili

Cedida per Agostina Costes Mineo

D'altra banda, també hi ha hagut dos incendis a dos punts diferents de la ciutat: al carrer de París i als Jardins de Dolors de Monserdà. En el primer, també al barri de La Creu de Barberà, els veïns han avisat a les 00:14 h perquè un contenidor treia fum, però quan els bombers hi han arribat ja hi havia flama. De totes maneres, una dotació de bombers ha pogut solucionar el problema i extingir el foc sense que hagi transcendit.

En el cas de l'incendi al jardí de Dolors Monserdà, al barri de Torreguitart, s'han cremat uns 100 metres quadrats de matolls, segons el mateix cos. L'avís ha arribat a les 00:27 hores i s'hi han presentat dues dotacions de bombers, que han pogut apagar-los ràpidament i rematar els punts calents de l'incendi per tallar de soc arrel el problema.