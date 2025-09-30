Un foc presumptament intencionat sorprèn els veïns de Sant Oleguer

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya van actuar en l'extinció d'un incendi de vegetació que, presumptament, hauria estat intencionat, per les característiques que presentava. A prop de la zona de la Pista Coberta d'Atletisme de Catalunya, a Sant Oleguer, hi va haver tres punts de foc en un lapse de temps molt curt i en zones diverses. Principalment, dos d'ells estaven molt a prop, en una zona de canyes i vegetació, mentre que el tercer es trobava a uns 150 metres del punt on hi havia els dos focus inicials. \r\n\r\nL'avís va saltar a les 19:14 h, de dilluns passat, i dues dotacions es van desplaçar fins a la zona que cremava per extingir les flames mitjançant aigua i eines manuals. L'incident, que va acabar en un ensurt, no va tenir afectacions materials ni personals, més enllà d'alguns metres quadrats de vegetació cremada, tot i que se'n desconeix l'extensió. \r\n