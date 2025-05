VÍDEO | Així llueixen les fonts del passeig de la Plaça Major a la nit

Les fonts de Sabadell estan pràcticament a punt per a funcionar amb normalitat. Així ho confirmava aquesta mateixa setmana Lluís Gómez del Moral, cap de servei d'Aigües Sabadell. Les diferents fases s'han anat duent a terme en els diversos punts d'aigua de la ciutat i s'espera que de forma imminent puguin començar a brollar.

Un cop superada la sequera, els treballs han servit per comprovar que tots els espais estan en perfectes condicions. "Se'ns permet omplir les fonts ornamentals que, fins ara, per decret, havien d'estar buides. Les properes setmanes les anirem posar en servei", confirmava. L'aigua recircula i es va regenerant, sortint pel brollador sense haver de malbaratar-la.

En les últimes setmanes, els més atents han pogut veure com es feien proves en diferents fonts ornamentals. Una d'aquestes es va fer dijous a la nit al passeig de la Plaça Major, que lluïa amb les llums i l'aigua com feia temps que no es veia. Alguns veïns de la zona van gravar el moment, que va durar pocs minuts davant l'expectació dels presents -entre els quals, els tècnics municipals-.

Vídeo de Marcos Zafra (cedit):