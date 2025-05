VÍDEO | Proves de la cortina d'aigua i el projector del passeig de la plaça Major

Les fonts del passeig de la plaça Major s'han convertit en un gran reclam per a les famílies. Des de la seva posada en marxa fa poques setmanes -un cop aixecades les restriccions per la sequera-, és habitual veure cada tarda a l'indret infants jugant amb l'aigua que brolla en diferents franges horàries.

En les últimes hores, però, s'han afegit noves proves en altres elements estrenats el novembre del 2022 i que encara no s'han pogut exhibir massa per culpa de les limitacions. Dimarts a la nit, els veïns i visitants de l'emplaçament van veure en funcionament la cortina d'aigua que presideix el passeig del Centre de Sabadell, en la limitació amb el passeig de Manresa. Alhora, també es van fer proves de so amb el projector instal·lat al capdamunt del lloc.

Els tècnics municipals han treballat aquesta setmana amb els elements de la zona per assegurar el seu correcte funcionament. Tant la cortina d'aigua com el projector es van posar en marxa el 26 de novembre de fa tres anys, quan es va inaugurar el nou passeig. Des d'aleshores, no s'han utilitzat.