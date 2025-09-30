Un arbre de grans dimensions ha caigut recentment al parc del Torrent de la Romeua després de desarrelar-se. Es tracta d'un roure.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tL'arbre caigut al parc del Torrent de la Romeua, estès a terra\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nDes de l'Ajuntament, fonts municipals expliquen al Diari que aquest exemplar havia estat inspeccionat els últims tres anys (2022, 2023 i 2024) i "semblava en bon estat". Però es contempla la possibilitat que "s'hagi produït un petit esclafit i, en tenir el terreny moll de les últimes pluges, ha caigut".\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tL'arbre caigut al parc del Torrent de la Romeua\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEs dona la casualitat que just al costat d'aquest roure es manté un plàtan (Plàtan del Torrent de la Romeua) que no ha quedat afectat pel succés i que està considerat un dels arbres monumentals de Sabadell i de Catalunya. Es tracta d'una catalogació que tenen una setantena d'exemplars a tota la ciutat com, per exemple, els xiprers i les oliveres de la Salut.\r\n