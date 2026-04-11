FOTOS | Gran èxit a la botifarrada popular de Can Feu

La plaça de Cambó, al barri de Can Feu, ha estat escenari d’una nova edició de la tradicional botifarrada popular. L’activitat ha començat amb un vermut previ i ha continuat amb música a càrrec d’un DJ.
Cristina Colomer, organitzadora de l’esdeveniment, ha fet una valoració molt positiva: "Estem molt contentes de la participació que una vegada més hem tingut aquí al barri. Hem pogut vendre tots els tiquets i hem aplegat a més de 150 persones".
També ha volgut agrair la implicació del comerç local, clau per a l’èxit de la jornada: "Donar les gràcies a tots els comerços que han participat, com Xaloc, Fruiteria Rosario, Carnisseria Jové i el Forn de Pa Mateu, que han col·laborat produint-nos tot el menjar, així com plats i coberts". La tasca dels voluntaris i voluntàries ha estat fonamental: "Sense ells això no seria possible", ha destacat Colomer.
Finalment, Colomer ha animat a continuar fomentant la vida comunitària: "Convidem tothom a participar de la vida de barri, perquè entre tots és molt bonic donar activitat a la plaça i seguir donant vida a Can Feu".
