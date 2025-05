FOTOS | Més de 3.500 persones participen en la 8a edició de ‘Sabadell Corre pels Nens i les Nenes’

La vuitena edició de la cursa solidària ‘Sabadell Corre pels Nens i les Nenes’ ha reunit aquest diumenge, 25 de maig, uns 3.500 participants. L’esdeveniment ha tingut un caràcter solidari molt marcat: els fons recaptats es destinaran al projecte ‘UrgentTEA’, que busca adequar les urgències pediàtriques per fer-les més accessibles als infants amb trastorns de l’espectre autista (TEA).

L’impulsor de la cursa, Toni Valverde, ha expressat la seva satisfacció per la resposta de la ciutadania: “Ens havíem marcat l’objectiu de les 5.000 inscripcions, però ja sabeu com jo m’emociono. Tot i això, estem molt orgullosos i agraïts de superar els 3.000 participants.”

Una de les novetats d’aquesta edició ha estat el disseny de la samarreta, amb colors diferents, en comptes del clàssic disseny de només un color per tothom. “Hem fet servir un joc de colors diferents amb la samarreta, amb la idea de mostrar la diversitat de tots nosaltres i, també, la capacitat que tenim d’unir-nos”, ha explicat Valverde.

El recorregut també ha sofert una petita modificació a causa d’obres a la via habitual. “Aquest any, com que hi ha obres a la vorera on acostumàvem a tornar, hem mogut la meta per no haver de passar per aquesta zona”, ha detallat.

A més de la cursa, el Parc del Taulí ha estat l’escenari de nombroses activitats paral·leles per a tota la família, com una exhibició de gossos de cerca, tallers, música en directe, classes de ioga, ping-pong, bitlles catalanes, festa de l’escuma, bar solidari i un circuit viari amb patinet.

FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO: