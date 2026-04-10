FOTOS | La nova façana de l'Oficina d'Entitats i Voluntariat ja mostra la seva singularitat

La rehabilitació de l’antiga escola Riu-sec, que s’està transformant en la futura Oficina d’Entitats i Voluntariat de Sabadell, a Gràcia, encara la recta final i des de l’Ajuntament apunten que la previsió és que estigui enllestida aquest primer semestre de 2026.
El projecte té un pressupost d’1,5 milions d’euros, IVA inclòs. Es tracta de l’edifici de la plaça de Jean Piaget que, a pocs mesos de complir-se dos anys d’obres, ja mostra la seva nova façana, una de les principals singularitats de la rehabilitació projectada pel despatx sabadellenc ROA Arquitectura. Fonts municipals apunten que “la façana de l’edifici i l’atri d’accés ja estan pràcticament enllestits. La base del jardí vertical també està feta, i les plaques fotovoltaiques estan instal·lades”.
Són alguns dels elements que han de fer possible una de les grans idees del projecte: que l’edifici tingui un consum energètic pràcticament nul gràcies a produir més energia verda de la que consumeixi. La forma de la façana està pensada per resguardar l’edifici del sol a l’estiu i facilita l’entrada de llum a l’hivern. A l’entrada principal s’ha incorporat un sistema de pous canadencs a través dels qual l’aire fred s’introdueix al sòl i s’injecta en l’espai central mitjançant la circulació amb ventiladors.
Aquesta no ha estat una obra fàcil administrativament per l’Ajuntament, que ha hagut de superar quatre licitacions. L’octubre del 2020, quan tot just les obres estaven a l’inici, el consistori va rescindir el contracte que tenia amb la constructora perquè no va acceptar l’increment de costos que li reclamava atribuïts a la covid-19 i l’increment de preus derivat. En no haver-hi entesa, el consistori va licitar el projecte per segona vegada el novembre de 2022, però el concurs va quedar desert. En el tercer intent, l’octubre de 2023, es van adjudicar les obres de nou, però al cap d’un any es van tornar a aturar perquè l’adjudicatària no complia els terminis previstos. Finalment, l’adjudicació definitiva i que ara està enllestint les obres es va signar l’abril de 2025.