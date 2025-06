FOTOS | La festa de l'escuma de Sol i Padrís

En el marc de la celebració de la Festa Major del barri de Sant Oleguer – Sol i Padrís de Sabadell ha tornat un dels seus grans clàssics: la festa de l'escuma. Una activitat que no es feia en els últims anys per motius de sequera i que s'ha celebrat aquest diumenge 1 de juny després de la Festa Holi, al migdia. Cal destacar l'acompanyament musical durant la festa amb DJ Ruiz Dani. La Festa Major de Sant Oleguer – Sol i Padrís i les seves diferents activitats han estat organitzades per l’Associació de Veïns i altres entitats del barri.

FOTOS DE JUANMA PELÁEZ: