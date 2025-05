FOTOS | La romeria de la Fuensanta omple Ca n'Oriac amb milers de persones

Ca n’Oriac va tornar a omplir-se de devoció, color i música aquest dissabte amb la celebració de la 73a edició de la Romeria de la Fuensanta, una de les tradicions més estimades i arrelades del barri. Un any més, la cita va congregar milers de veïns i visitants, que no es van voler perdre aquesta jornada festiva que any rere any marca un punt àlgid al calendari de la comunitat.

Des de primera hora de la tarda, els entorns de la parròquia del Sagrat Cor van començar a omplir-se de gent. L’arribada de la banda de música, puntual a les 17 h, va donar el tret de sortida a la celebració. L’ambient es va omplir de notes alegres i expectació, just abans d’un dels moments més emotius de la jornada: l’entonació col·lectiva de l’himne de La Fuensanta, que va ressonar amb força entre els murs de la parròquia i va emocionar més d’un assistent.

Tot seguit, la imatge de la verge va iniciar el seu recorregut solemne pels carrers del barri, avançant per l’avinguda de Matadepera acompanyada per una multitud devota. Entre aplaudiments, càntics i una intensa participació popular, la romeria va avançar fins arribar, ja entrada la nit, a l’Ermita de Sant Julià, on la verge va fer nit com és tradició.

Romeria de la Fuensanta de Sabadell

VÍCTOR CASTILLO

Romeria de la Fuensanta de Sabadell

VÍCTOR CASTILLO

Romeria de la Fuensanta de Sabadell

VÍCTOR CASTILLO

Romeria de la Fuensanta de Sabadell

VÍCTOR CASTILLO

Romeria de la Fuensanta de Sabadell

VÍCTOR CASTILLO

Romeria de la Fuensanta de Sabadell

VÍCTOR CASTILLO

Romeria de la Fuensanta de Sabadell

VÍCTOR CASTILLO

Romeria de la Fuensanta de Sabadell

VÍCTOR CASTILLO

Romeria de la Fuensanta de Sabadell

VÍCTOR CASTILLO

Romeria de la Fuensanta de Sabadell

VÍCTOR CASTILLO

Romeria de la Fuensanta de Sabadell

VÍCTOR CASTILLO

Romeria de la Fuensanta de Sabadell

VÍCTOR CASTILLO

Romeria de la Fuensanta de Sabadell

VÍCTOR CASTILLO

Romeria de la Fuensanta de Sabadell

VÍCTOR CASTILLO

Romeria de la Fuensanta de Sabadell

VÍCTOR CASTILLO

Romeria de la Fuensanta de Sabadell

VÍCTOR CASTILLO

Romeria de la Fuensanta de Sabadell

VÍCTOR CASTILLO

Romeria de la Fuensanta de Sabadell

VÍCTOR CASTILLO