El Diari celebra set anys de compromís amb Sabadell

Personalitats de diversos àmbits de la ciutat es van trobar aquest passat dijous al vespre en la celebració del setè aniversari de la nova etapa de Diari de Sabadell liderada des de l’abril de 2018 per Novapress Edicions, ara integrada a Grup Edicions de Premsa Local. La trobada es va dur a terme al restaurant Al tanto que va de canto, al carrer de Sant Pau, que aquest dissabte, 24 de maig, abaixarà la persiana definitivament, com a homenatge a un local que ha ocupat un lloc clau en la vida gastronòmica de la ciutat i que ha estat escenari de diverses celebracions de l’actual equip del Diari en els darrers set anys.

L’editor del Diari, Marc Basté, va encapçalar la convocatòria compartint tasques d’amfitrió amb Tato Ruiz, responsable del local. Entre molts altres sabadellencs, a la vetllada hi van assistir l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; el primer tinent d’alcaldessa, Eloi Cortés; el cinquè tinent d’alcaldessa i regidor de Junts Lluís Matas, així com la regidora juntaire de Turisme i Projecció de Ciutat, Katia Botta. També hi van ser el portaveu del grup municipal d’ERC, Gabriel Fernàndez, i el regidor republicà Santi Valls, que és vicesecretari general de Municipalismes a ERC. El síndic municipal de greuges, Josep Escartín, i el president de TUS, Juanje Rodríguez, així com l’expresident de la cooperativa i actual cap de relacions institucionals, Paco López, van participar en la trobada.

L`alcaldessa, Marta Farrés, conversant amb l`editor del Diari, Marc Basté

En l’àmbit econòmic, hi van assistir la presidenta i la directora general del Centre Metal·lúrgic, Alícia Bosch i Montse Vilanova respectivament; el president de la Xarxa Onion, Arnau Bonada; l’empresari Joan Reixach, els membres de la Cambra de Comerç de Sabadell i consellers de l’editora Leo Torrecilla, Joaquim Badia i el president de la Cambra de la Propietat i també conseller Joan Josep (Joanjo) Rios, el periodista Marc Argemí i el consultor i empresari Marcus Puigdollers, L’escriptora Anna Crusafont també va assistir a l’esdeveniment.

Diferents tapes marca de la casa van formar part del refrigeri que es va servir als assistents

A banda de tot l’equip del Diari, tant de les àrees de redacció com comercial i administració, hi van assistir opinadors i col·laboradors de la capçalera, com l’arquitecte Manel Larrosa, els enginyers industrials Pere Alavedra i Josep Rof, el professor de dret constitucional Joan Marcet, l’historiador Jordi Serrano, l’escriptor i dramaturg Tom Colomer o el cronista Jaume Barberà.

El primer tinent d'alcaldessa, Eloi Cortés

Juanma Peláez

El cinquè tinent d'alcaldessa, Lluís Matas (Junts)

David Chao La regidora de Projecció de Ciutat i Turisme, Katia Botta (Junts)

David Chao El portaveu del grup municipal d`ERC, Gabriel Fernández

David Chao El regidor d`ERC Santi Valls i el president de TUS, Juanje Rodríguez

David Chao A l`esquerra, el conseller de l`editora del Diari Leo Torrecilla

Juanma Peláez Al centre, Joanjo Rios, conseller de l`editora i president de la Cambra de la Propietat

Juanma Peláez Alícia Bosch i Montse Vilanova, presidenta i directora general respectivament del Centre Metal·lúrgic

Montse Vilanova, Marcus Puigdollers i Joan Reixach

Juanma Peláez El president de la Xarxa Onion i del Club Esportiu Sant Nicolau, Arnau Bonada

David Chao El síndic municipal de greuges, Josep Escartín

David Chao L`expresident i cap de relacions institucionals de TUS Paco López i l`historiador i opinador al Diari Jordi Serrano

David Chao El director adjunt del Diari, Albert Acín

David Chao Marta Ordónez (Ciutat), parlant amb el primer tinent d`alcaldessa, Eloi Cortés

David Chao El cronista Jaume Barberà, autor de les pàgines d`història al Diari cada dissabte

David Chao Redactors del Diari de Sabadell, durant la trobada

Joan Marcet, professor de dret constitucional i opinador al Diari

