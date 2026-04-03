FOTOS | Devoció i tradició en el viacrucis de Setmana Santa al Centre

El viacrucis arxiprestal de Divendres Sant, enguany 3 d'abril, ha recorregut l'eix central de la ciutat des de les 9 h. Ha sortit des de la parròquia de la Puríssima, s'ha aturat a l'església de Sant Fèlix per incorporar la Mare de Déu dels Dolors i ha seguit Rambla avall fins la parròquia de la Santíssima Trinitat. Anualment, l'organitza la Germanor Interparroquial de portants del Sant Crist de Sabadell.
La processó ha recordat les 14 estacions de la Passió de Crist i ha estat marcada per les pregàries, la devoció i el respecte per part dels creients. Entre les assistents, l'Antònia, que explicava des de la plaça de Sant Roc esperant l'arribada de la processó que, per ella, és un dia "important perquè és una cosa que em ve de petita i és una ensenyança que tinc, i també ho sento. S'ha viscut a casa". En els 81 anys que té ha vist "canviar molt" el viacrucis, que creu que ara es viu d'una altra manera perquè hi ha molta gent que marxa de vacances durant aquests dies. El tinent d'alcaldessa Adrián Hernández ha assistit a l'acte.
Altres viacrucis
A banda, a Sabadell també se celebra el viacrucis de la Creu Alta (9 h) i de Ca n'Oriac (19 h). A Can Puiggener, enguany la processó de Divendres Sant celebra 65 anys. En aquest cas, l'inici està previst a les 19 h des de la parròquia de Sant Roc, al carrer Florit.