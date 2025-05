La Fuensanta surt als carrers de Ca n’Oriac en romeria

Ca n’Oriac celebra aquest dissabte una de les seves tradicions més arrelades: la Romeria de la Fuensanta, que arriba enguany a la seva 73a edició. És una cita marcada en vermell al calendari per als veïns del barri, que viuen amb intensitat una jornada que reuneix centenars de persones any rere any.

Des de les primeres hores de la tarda, la parròquia del Sagrat Cor i els seus voltants s’ompliran de veïns i visitants. A les 17 h, la romeria arrencarà amb l’arribada de la banda de música, que fan la seva entrada a la parròquia i donen pas a una de les parts més emotives de la jornada: el cant de l’himne de La Fuensanta. Aleshores, la verge es dirigirà per l’avinguda de Matadepera fins a arribar definitivament a l’Ermita de Sant Julià, al voltant de les 22h, on la verge farà nit.

La Romeria també manté viu el record dels orígens de la Fuensanta a Ca n’Oriac. “Els nostres pares van fer grans esforços per a portar la verge en tren des de Múrcia, pagant el seu bitllet, i continuar amb les celebracions és recordar el que van fer pel barri, el seu llegat”, afirma Antonio Padilla, president de l’Hermandad Nuestra Señora Virgen de la Fuensanta. La imatge es va comprar el 1952 amb la solidaritat i els donatius dels veïns.

Las ‘migas’, diumenge

La festa continuarà diumenge amb les tradicionals migas, a Sant Julià, que apleguen més de mil persones en un ambient festiu. “Preparar-les suposa molt temps, ja des de dissabte les comencem a preparar, i cadascú s’encarrega d’una tasca. Molta gent hi col·labora”, sosté Carmen Hernández, membre de la Hermandad. El plat estrella de la jornada el preparen amb pa cedit per Panabad.

A la tarda, és previst que tingui lloc una missa a l’aire lliure i, a partir de les 19 h, es fa el camí de tornada des de l’ermita fins a la parròquia del Sagrat Cor, on arribarà la verge al voltant de les 22h.