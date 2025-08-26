Obre una altra coneguda cadena d'hamburgueses al Centre de Sabadell

Sabadell compta amb una nova cadena d'hamburgueses. Deleito obre dimarts a la nit un nou local als baixos de la plaça de Tintín, entre el Raval de Dins i la Via de Massagué, al Centre.
Aquesta cadena, fundada per Alberto Gras, conegut per ser finalista de MasterChef 8, obre les portes a escassos metres de l'hamburgueseria La Tremenda, una altra cadena de menjar ràpid. I també el passat gener, la popular cadena Vicio, del guanyador de MasterChef Aleix Puig, va obrir un segon local –ja en tenia un de take away– a davant dels cinemes Imperial. Se sumen a altres establiments de menjar americà que ja fa més temps que són a la ciutat, com Goiko, Morrita, Terra Burguers, BeSmash, Los 4 Fantásticos, Carbon Burguers.
L'obertura de cadenes d'hamburgueseries és una mostra més de la revolució comercial que pateix en els darrers anys el Centre de Sabadell, on la restauració ja suposa gairebé el 21% de l’oferta comercial, molt per sobre de la mitjana de les set ciutats analitzades per l’Observatori dels Centres Urbans (16,20%). L'obertura de cafeteries com Granier, Bohème, Cafè Daurada, Vivari i 365 són un altre símptoma del mateix procés. Aquesta tendència ja s’ha viscut en altres sectors, com la moda, en què moltes botigues independents, singulars i arrelades a la ciutat van desaparèixer en favor de grans marques organitzades o franquícies.