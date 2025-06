Preocupació pel futur dels helicòpters medicalitzats de Sabadell i Tremp

La nova concessionària dels helicòpters medicalitzats de Tremp i Sabadell té la previsió d’eliminar la figura presencial dels tècnics de manteniment d’aeronaus (TMA). Un centenar de professionals sanitaris i persones vinculades a les empreses adjudicatàries del servei han signat una carta en defensa de la continuïtat dels tècnics i han mostrat la seva "preocupació" davant aquesta previsió. Argumenten raons "tècniques, operatives i de seguretat". Creuen que eliminar la figura del TMA "suposa un pas enrere en els estàndards fins ara mantinguts pel SEM". Aquesta decisió afecta sis mecànics, tasca que a partir d'ara efectuaran els pilots i copilots, havent hagut de fer una formació prèvia.

A la carta que s'ha enviat a responsables del SEM i a la que ha tingut accés l'ACN s'exposa que "igual que cap base d’Espanya opera sense mecànic, el SEM hauria de reforçar aquest model, no pas afeblir-lo" i argumenten que ni bombers, ni salvament, ni altres serveis d'emergències operen sense mecànic.

Una figura present des de l'inici

La figura d'aquests professionals existeix des que es va inaugurar la primera base d'un helicòpter del Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya, i des de llavors "és una peça fonamental en l’engranatge de l’operativitat", defensen els signats de la carta. Eliminar la seva presència suposa "una reculada clara en un projecte que ha d’aspirar a millorar dia a dia". Per això, insten, a revertir aquesta decisió i que es mantingui la figura del TMA a les bases Tremp i Sabadell, com a part essencial del servei medicalitzat.

Amb un tècnic de manteniment d'aeronaus "s'evita la pèrdua de serveis per avaries menors i es resolen incidències mecàniques menors de forma immediata", evitant immobilitzacions innecessàries i garantint la disponibilitat de l’helicòpter per als serveis urgents, s'exposa a la carta.

Pels signants del document tasques com la revisió i comprovació de circuits elèctrics, sistemes de gasos medicinals i equips electromèdics, són essencials per evitar incidències i "no haurien de ser delegables".