Tres impressionants helicòpters militars alemanys alerten Sabadell: "Quin soroll!"

Potser alguns sabadellencs han sentit un so eixordidor provinent del cel, han alçat el cap i han contemplat el vol de tres helicòpters en formació, alineats. L'escena és impressionant, almenys des del punt de vista de l'aviació. Eren tres Sikorsky CH-53 Super Stallion de les Forces Armades Alemanyes.

Aquests helicòpters estan equipats amb sistemes d'alerta de míssils, autoprotecció, i la capacitat de portar dipòsits externs de combustible per augmentar l'autonomia fins a 1.800 km amb 36 soldats o 5.500 kg de càrrega, segons el mitjà especialitzat Fly News. També s'han adaptat per ser compatibles amb visió nocturna.

No ha transcendit el motiu de l'aterratge a l'aeroport de Sabadell. Han entrat pel nord del país, direcció sud. Han passat per Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, Terrassa i Rubí. "Feien un soroll espectacular", "Això no es veu cada dia" i "són els més impressionants que he vist mai" són alguns dels comentaris que han suscitat els helicòpters a les xarxes.