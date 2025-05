Diversos veïns de Sabadell han advertit aquest dilluns a primera hora de la tarda com diferents helicòpters militars sobrevolaven la ciutat. La imatge repetia una escena que ja es va viure fa menys de deu dies, quan el soroll de les aeronaus va sorprendre els sabadellencs un dissabte a primera hora del matí.

Tal com ha especificat el perfil especialitzat Trànsit Aeri de Catalunya, els aparells han travessat Catalunya i, de fet, diferents usuaris de les xarxes socials els han vist passat per llocs com Calella de Palafrugell, Platja d'Aro o Arenys de Mar, segons han constatat.

Els dos CH-47 Chinook acaben d'aterrar a l'Aeroport de Sabadell! pic.twitter.com/ECkAIBcp9V — Òscar Moreno (@oscarmoreno200) May 26, 2025

Es tracta d'helicòpters que han sortit de Saragossa amb rumb a Eslovàquia en una missió de l'OTAN. Les Forces Aeromòbils de l'Exèrcit de Terra han iniciat la projecció d'un contingent a la base aèria eslovaca de Malacky. Dos helicòpters HA-28 Tigre, un HT-29 NH-90 i 40 militars constituiran el nucli permanent de la UHEL SVK IV. A ells se sumen dos CH-47 «Chinook» (HT-17), de manera temporal. Aparells que han aterrat momentàniament durant el dilluns a l'Aeroport de Sabadell.

Helicòpters militars sobrevolen Sabadell

Òscar Moreno (Cedida)