L'informe tècnic nega el retorn a casa dels veïns del bloc incendiat a Sabadell

De moment no hi ha data per a la tornada de les famílies a casa

Els veïns del carrer de Prullans de Sabadell inicien el camí per recuperar la normalitat després de l'incendi originat en un dels edificis. Els Bombers de la Generalitat van treballar durant més de dotze hores en el bloc, que va quedar desallotjat completament i les famílies van haver de passar ja la primera nit fora. De moment, no hi ha data per a un retorn als immobles.

Segons ha explicat el regidor d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat de Sabadell, Adrián Hernández, l'informe dels tècnics municipals, a través de l'arquitecte, determina que encara no es podrà accedir a les cases. "Hi ha uns requeriments tècnics que surten de l'informe que s'han d'anar complint per tornar als habitatges", apunta sobre les següents passes.

Per ara, tots els veïns, excepte el tercer i quart, que van cremar completament, van poder accedir dijous a les llars per recuperar les seves pertinences imprescindibles. A la tarda, es van reunir amb el consistori, que està fent acompanyament a través del servei d'ajuda a les comunitats. Afortunadament, no es van haver de lamentar danys físics i els veïns ferits traslladats a l'hospital ja es recuperen.

La tercera i quarta planta presenten danys estructurals. En aquest cas, el procés tindrà un recorregut més llarg. La resta, catorze habitatges, hauran de recuperar els serveis de llum, gas i aigua i complir amb els requeriments per tornar-hi, en uns treballs que es fan conjuntament amb les assegurances. "Estarem al costat de la comunitat per facilitar aquest retorn a la normalitat després del greu trasbals patit", va assegurar Hernández.