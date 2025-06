Aparatós incendi de cinc vehicles al barri de Torre-romeu

Un incendi de vehicles ha mobilitzat aquest diumenge 29 de juny una dotació dels Bombers al barri de Torre-romeu, concretament a l'altura del carrer de Sau, número 5. Inicialment, ha cremat un cotxe en moviment, d'on ràpidament han sortit els ocupants. Tot i això, a causa del vent lateral, les flames s’han propagat amb rapidesa i han afectat altres cotxes estacionats.

El foc ha arribat a afectar un total de cinc vehicles: un ha quedat totalment calcinat i quatre més han patit danys parcials. Davant la perillositat de la situació, s’han confinat preventivament diversos veïns d’una de les façanes més properes a l'incendi. El confinament s’ha iniciat a les 13.11 h i s’ha aixecat a les 13.47 h, un cop els Bombers han controlat la situació. Finalment, Bombers ha continuat treballant fins a les 13.49 h per garantir l’extinció total del foc i revisar la zona afectada. No hi ha hagut ferits.

FOTOS DE JUANMA PELÁEZ: