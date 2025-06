"Incertidumbre" en el primer examen de la Selectivitat 2025 a Sabadell, el popular de Llengua Castellana

La incertesa s'ha apoderat del primer examen de la Selectivitat 2025 a Sabadell, el de Llengua Castellana. I en sentit literal, ja que la pedra a la sabata d'aquest any –la famosa catàfora de fa uns cursos– ha estat resoldre un text expositiu sobre "la incertidumbre". "Ens ha agafat una mica a contrapeu, anàvem amb la idea que seria text argumentatiu i el tema a tractar era estrany i molt ampli", admetien l'Emma, l'Ainara, la Paula i la Mey, de l'institut Vallès. Igualment, l'examen els ha deixat un bon gust de boca. "Podria haver estat pitjor" o "aprovem segur", es comentaven entre elles. La conclusió: "és un d'aquells exàmens que fins que no el corregeixen no saps què trauràs".

L`Emma, l`Ainara, la Mey i la Paula, de l`institut Vallès

Víctor Castillo

L'Elsa i la Sofia, de l'institut Les Termes, han sortit del Campus UAB de Sabadell amb aires de celebració. Però amb un petit neguit que comentaven quasi en veu baixa. Quan aquest periodista els ha preguntat si parlaven de "la incertidumbre", han esclatat. "Sí, sí, aquesta ha estat la pregunta més complicada, encara ara no entenem exactament què volien que poséssim", subratllaven. També han posat l'examen dins del carro de "proves assequibles". L'Albert, el Biel i el Pablo, del Col·legi Sagrada Família, apunten que "podria haver anat millor, però també pitjor". Coincideixen que el text expositiu "ha anat a fer una mica de mal", però asseguren que els ha semblat més complicada "la pregunta sobre el parell mínim i les oracions incorrectes".

El Pablo, el Biel i l'Albert, del Col·legi Sagrada Família

Víctor Castillo

Quan faltaven 30 minuts perquè els professors recollissin els exàmens, alguns estudiants ja sortien de les aules. Amb el cap ben amunt. Com el Manu, de l'institut Jaume Viladoms, que augura una bona nota. "M'ha semblat assequible i penso que m'ha anat molt bé". Estalviar-se mitja hora d'examen només pot dir dues coses: una de bona i una de dolenta. En el seu cas ha estat per la bona, confessa; ja que, "l'he acabat, l'he repassat i no he deixat res per fer".

La resta dels estudiants anaven sortint del campus, la majoria amb rialles –algunes de nervioses–, mentre comentaven la jugada i contrastaven respostes. Mala tàctica en alguns casos; i encara més perillosa si encara et queden exàmens per davant. Sobretot, quan les respostes no concorden. La plaça del barri de Covadonga s'ha anat omplint de grupets de joves. Els més flegmàtics, amb una cigarreta a la mà; els més desassossegats, fullejant els apunts del següent examen, el de Llengua Estrangera.

Selectivitat 2025 al Campus UAB de Sabadell

Víctor Castillo

Prop de 1.500 sabadellencs, citats a les PAU

Un total de 1.447 joves sabadellencs arrenquen aquest dimecres les Proves d'Accés a la Universitat. Una jornada de tres dies intensius que condicionarà el seu futur acadèmic. La majoria s'examina als tribunals del Campus UAB de Sabadell; i la resta ho fan en tribunals de la UAB a Bellaterra. A Catalunya, s'examinen un total de 44.200 persones. Un dels principals canvis és que cada matèria tindrà un únic model d'examen, on tots els exercicis seran obligatoris, tot i que alguns poden tenir alguna opció interna.