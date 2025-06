Prop de 1.500 sabadellencs comencen la Selectivitat 2025

Un total de 1.447 joves sabadellencs arrenquen avui les Proves d'Accés a la Universitat. Una jornada de tres dies intensius que condicionarà el seu futur acadèmic. La majoria s'examina als tribunals del Campus UAB de Sabadell; i la resta ho fan en tribunals de la UAB a Bellaterra.

Les proves es distribueixen en tres dies consecutius, amb franges al matí, migdia i tarda. Després de la primera prova de cada jornada hi ha una pausa de 90 minuts. A continuació, el calendari detallat:

Dimecres 11 de juny

9.00 – 10.30 h: Llengua Castellana i Literatura

12.00 – 13.30 h: Llengua Estrangera (anglès, italià, alemany o francès)

15.00 – 16.30 h: Física, Geografia, Fonaments Artístics, Geologia i Ciències Ambientals, Cor i Tècnica Vocal o Literatura Dramàtica

Dijous 12 de juny

9.00 – 10.30 h: Història o Història de la Filosofia

12.00 – 13.30 h: Matemàtiques, Llatí, Ciències Generals, Anàlisi Musical o Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny

15.00 – 16.30 h: Química, Literatura Castellana, Història de l’Art, Tècniques d’Expressió Plàstiques, Dibuix Tècnic o Història de la Música i de la Dansa

Divendres 13 de juny

9.00 – 10.30 h: Llengua Catalana i Literatura

12.00 – 13.30 h: Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Arts Escèniques, Grec, Dibuix Artístic o Moviments Culturals i Artístics

15.00 – 16.30 h: Biologia, Disseny, Tecnologia i Enginyeria, Literatura Catalana o Funcionament de l’Empresa i Disseny de Models de Negoci

La polèmica per les faltes, tancada

La correcció de les faltes d’ortografia a la selectivitat d’aquest any ha generat confusió i debat entre l’alumnat i el professorat. Inicialment, el Departament de Recerca i Universitats va comunicar que només es penalitzarien en els exàmens de llengua, però hores després va rectificar i va aclarir que també es tindran en compte en sis matèries més on els estudiants han de redactar textos, com geografia, història o literatura dramàtica.