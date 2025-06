Investiguen la mort d'un home després d'una persecució a l'estació de Rodalies de Sabadell Sud

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per saber les causes de la mort d'un home que es mostrava molt agitat i agressiu, segons informen fonts policials. A les 23 h del dimarts passat, dia 24 de juny, van arribar diverses alertes a la sala regional de comandament de la policia catalana que avisaven de la presència d'un home amb una arma blanca a l'exterior de l'estació de Rodalies de Sabadell Sud que amenaçava els vianants que passaven per allà.

Al cap de poca estona va entrar a dins de l'estació i va continuar amb una actitud agressiva, enfrontant-se amb els agents dels Mossos i els guàrdies de seguretat, que l'intentaven calmar i fer-lo entrar en raó per tal que llancés el ganivet a terra. Fins i tot va baixar a les vies de tren per intentar escapar-se, tal com mostra un vídeo difós a les xarxes socials. Davant del seu comportament desafiant, els agents el van poder immobilitzar i emmanillar per garantir la seva seguretat, la de tercers i la dels agents.

En aquell moment, segons expliquen fonts policials, "veient el seu estat d'agitació", ja s'havia avisat al Sistema d'Emergències Mèdiques. Li van fer una primera assistència allà mateix per valorar com estava i va ser traslladat immediatament cap a l'hospital on, finalment, va acabar morint per causes encara desconegudes que s'investiguen.