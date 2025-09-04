El peatge de participar a 'Joc de cartes': el Rauxa denuncia "haver rebut molt odi"

El programa de restauració de TV3 Joc de cartes va arribar a Sabadell fa uns dies de bracet del Rauxa - Bodega Contemporània. Va ser un dels tres establiments, juntament amb el Bistró XXI castellarenc i la Taberna 1984, de Sant Cugat, per ser "el millor local de tapes del Vallès". Després d'un programa intens, el local santcugatenc es va proclamar guanyador amb una puntuació d'un 7,1 final, sumant les notes dels concursants i del presentador del programa, Marc Ribas. El Rauxa, per la seva banda, va acabar amb un 6,8 a la classificació final i es va endur un 8,2 del cuiner de Terrassa, que fa uns dies, en una entrevista, va assegurar que "hi tornaria".
Tot i això, el programa va tenir un punt polèmic, com és habitual en molts programes, i alguns usuaris van emetre crítiques en contra dels dos concursants que van representar el restaurant sabadellenc. En una entrevista a RAC1.cat, Aleix Jorba –copropietari i cap de cuina– i Isaac Catalán –encarregat de sala–, els dos concursants del Rauxa, asseguren que "han rebut molt odi" a través de les xarxes. Missatges que els desitgen el tancament o insults directes als concursants són la mena de crítiques que han anat rebent. A part, han arribat més d'una vintena de ressenyes de Google amb una estrella de puntuació perquè "no els van caure bé".
Davant d'això, defensen en la mateixa entrevista que cal vigilar aquests comentaris perquè "a darrere d'un restaurant hi ha persones que el porten" i lamenten categòricament els missatges d'odi o els atacs desmesurats en contra del restaurant i dels dos concursants. De totes maneres, també expliquen que concursar al Joc de cartes ha tingut efectes positius, ja que, en tornar de les vacances, la sala del restaurant era plena i van rebre moltes reaccions dels clients, que feien referència al programa. A part, els seguidors de les xarxes han augmentat i pot tenir una repercussió encara més positiva.