Junts alerta de la manca d’informació sobre les dues taxes de residus

La formació organitza una xerrada al Casal Pere Quart per a reclamar un sistema "més just" que premiï el reciclatge eficient

Junts per Sabadell va celebrar dimarts a la tarda, al Casal Pere Quart, una xerrada oberta sota el títol “Per què ha pujat tant la taxa de residus? Què hi podem fer?”, amb la voluntat d’explicar el perquè de l’increment i debatre sobre possibles solucions. La formació assegura que “ni l’Ajuntament ni els responsables polítics han explicat prou bé” l'existència de l'impost, i va voler "omplir aquest buit informatiu".

Els experts convidats, Xavier Aguilar i Josep M. Tost, van destacar que la recollida selectiva és clau per reduir costos i protegir el medi ambient. Els juntaires van sostenir que “reciclar correctament a casa permet recuperar materials valuosos i evita emissions contaminants”. També van recordar que “la normativa europea obliga els ajuntaments a assumir el cost total del servei en tres anys, fet que pressiona encara més les finances municipals”.

Durant l’acte, es va subratllar que cada ciutadà genera prop de 500 quilograms de residus a l’any, i que el cost per tona passarà aviat dels 70 als 100 euros. Per a Junts, això fa evident “la necessitat d’una taxa justa que premiï qui recicla bé i penalitzi qui no ho fa”. El partit va denunciar que Sabadell es troba entre els municipis amb pitjors resultats de reciclatge del Vallès Occidental.

Finalment, la formació va animar els veïns a fer “reciclatge eficient a domicili” i a utilitzar “bosses compostables i cubells airejats per a l’orgànica”. Així mateix, van demanar la implicació activa tant de la ciutadania com de les institucions per revertir la situació. "Els petits gestos fan grans canvis”, van defensar.