Els jutjats de Sabadell amplien plantilla amb un nou funcionari judicial

El Govern català ha aprovat la creació de 150 noves places de funcionaris judicials per continuar desplegant la llei d'eficiència judicial a Catalunya en la seva tercera fase, que començarà el 31 de desembre de 2025. Un d'aquests nous perfils professionals s'incorporarà als jutjats de Sabadell. Mentre que dos ho faran a Terrassa.
Es tracta de places corresponents als cossos de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial i serviran per fer possible l’entrada en funcionament dels tribunals d'instància, les oficines judicials i les oficines de justícia municipals el 31 de desembre.
Els llocs creats permetran posar en marxa tribunals d'instància i oficines
Per fer-ho possible, l'Executiu català també ha aprovat els complements específics de les relacions de llocs de treball, que asseguren les condicions laborals i retributives adaptades al nou model organitzatiu. Aquests complements han estat acordats amb les organitzacions sindicals representatives i han rebut el vot favorable del 80% de la representació sindical en la negociació prèvia.
La reforma a Catalunya preveu la creació dels tribunals d’instància, la modernització de les oficines judicials i l’evolució dels jutjats de pau en noves oficines de justícia als municipis per millorar la qualitat de les resolucions judicials, equilibrar la càrrega de treball entre òrgans i acostar el servei a la ciutadania, entre altres.
Una extensió per fases
Les noves places es distribuiran entre els principals partits judicials que entren en aquesta tercera fase: Barcelona concentrarà 76 de les dotacions, mentre que la resta s’ubicaran, a més de Sabadell (1) i Terrassa (2), a Girona (18), Figueres (11), Vilanova i la Geltrú (13), Lleida (7), Tarragona (9), Reus (4), Manresa (3), Mataró (2), i també en les noves oficines de justícia municipals de Celrà (2) i Quart (2).
La tercera fase afecta els partits judicials d’Arenys de Mar, Figueres, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Sabadell, Terrassa, Mataró, Reus, Tortosa, Granollers, Lleida, Tarragona, Girona (parcial) i Barcelona. En aquests territoris es completaran els treballs d’implantació del nou model judicial, sumant-se així als 28 partits judicials on ja s’ha implantat l’oficina judicial en fases anteriors.
La Llei d’Eficiència Judicial preveu un procés de transformació en tres fases. La primera es va posar en marxa l’1 de juliol del 2025, mentre que la segona entrarà en vigor l’1 d’octubre del 2025. Amb la tercera fase del 31 de desembre, Catalunya culminarà el procés amb l’extensió del model a tot el territori.