L’hostaleria de Sabadell no fa vacances

“Sabadell no fa vacances, la ciutat està viva”, sosté Jordi Roca, president del Gremi d’Hostaleria, que assenyala que gran part de l’hostaleria de Sabadell no s’ha aturat durant l’estiu. Malgrat les pluges, les onades de calor i els caps de setmana de platja, la capital vallesana no s’ha quedat buida –com passava anys enrere– i l’hostaleria ha mantingut el pols. Segons un sondeig elaborat pel Diari entre els establiments de la ciutat que no han tancat per vacances, un 66% assegura haver mantingut el ritme del passat estiu, un 16% ha millorat resultats i només un 18% ha vist caure lleugerament la facturació. Tot plegat, sota un denominador comú: Sabadell no s’ha buidat.
“Les vacances en aquest sector sempre són particulars: molts restaurants tanquen, sobretot als polígons i zones perifèriques, però als eixos comercials i al Centre, la dinàmica és diferent”, sosté el president del Gremi. “La ciutat no tanca, la gent passeja, les botigues obren... Abans tothom parava a l’agost, ara això s’ha flexibilitzat”. Tot i això, reconeix que les onades de calor han complicat la temporada: hi havia clients no s’atrevien a seure a les terrasses. I també ha endarrerit l’hora dels serveis. “La gent sortia molt més tard al carrer, el moviment es començava a veure a partir de les 21h”, coincideixen la majoria d’hostalers enquestats.
Als bars del Centre i zones comercials, la percepció ha estat generalment positiva. En Josep Flaquer, des del bar Vilarrubias, explica que “amb el bon temps la gent surt més”. En el seu cas, ha estat un estiu especialment positiu i han engreixat un 5% la caixa respecte a l’any passat. Una sensació compartida per Javi Fernández, del Macrobocatas Popeye, que parla d’un estiu amb “força moviment”, malgrat que menor que l’any passat, i també per Gamze, des del bar Nazar, que tot i alguns descensos puntuals destaca que hi ha hagut feina constant.
A Ca n’Oriac, el balanç ha estat més irregular. Joaquim, de la gelateria de Ca n'Oriac, assenyala que les pluges i sobretot la calor extrema han condicionat el consum: “Pel matí hi havia molta feina, però a la tarda sortia menys gent al carrer, que esperaven a que marxés el sol”. En canvi, a La Parada, Alfonso Martí admet que la campanya ha estat “una mica més fluixa que altres anys, tot i que cada setmana hi havia moviment”.
Ara bé: els hostalers del nord coincideixen que, malgrat el barri es quedava buit algunes setmanes, qui es queda, consumeix. On sí s’ha notat clarament la diferència és a les zones més allunyades dels eixos comercials. Toñi Álvarez, del Bar Carreras a Can Puiggener, ho resumeix amb una frase: “Aquest estiu ha estat dur, els caps de setmana pràcticament no quedaven clients”.
Tot i les diferències entre barris i les dificultats de la meteorologia i la migració cap a destinacions costaneres, l’hostaleria ha resistit. Els eixos comercials han mantingut l’activitat, hi ha barris que han viscut realitats desiguals, però l’hostaleria de Sabadell ha resistit l’estiu amb nota.