Prop de dos milions d’euros per renovar el parc d’Odessa

El parc d’Odessa, a Can Llong, rebrà una inversió d’1,97 milions d’euros per renovar-lo. La Junta de Govern Local va treure a licitació el passat dimarts el projecte d’obres, que busquen actualitzar aquest pulmó verd, que ja fa 18 anys que es va inaugurar i està situat entre la ronda d’Europa i els carrers d’Edimburg, Sarajevo, Copenhaguen i Varsòvia.
Des de mitjans de l’any passat s’ha elaborat el projecte que ara es licita i s’haurà d’adjudicar i l’inici de les obres no seria, per tant, fins al 2026, amb la previsió que les obres acabin l’any següent.
Es treballarà sobre uns 20.000 metres quadrats. Un dels objectius de la reforma prevista és ampliar la zona de jocs infantils, a la part central, fer-hi una pista poliesportiva, un espai de gimnàs i zona de parkour. També es renovaran les quatre pistes de petanca, es crearan dues zones de pícnic i hi haurà tendals perquè hi hagi ombra. També s’habilitarà una àrea d’aventura amb rocòdrom, tobogans, barra de bombers, preses d’escalada i passarel·les. Hi haurà elements accessibles amb paviments tous, grans estructures lúdiques com un vaixell pirata i una cúpula de jocs, i també es renovaran els espais actuals amb més ombra i millores als jocs inclusiu.
Una altra novetat serà a la zona d’esbarjo per a gossos ja existent, que s’ampliarà amb una nova tanca, doble accés, font d’aigua adaptada i mobiliari específic, a més d’incorporar-hi elements d’agilitat, en la línia del Govern d’ampliar aquests espais. Fonts municipals sostenen que des del 2020, el nombre d’àrees específiques per a gossos que hi ha a la ciutat gairebé s’ha duplicat, passant de 7 a 15.