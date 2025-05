Una llar d'infants de Sabadell, obligada a tancar aquest estiu: "Fem un crit de socors"

La direcció del centre estudia a contrarellotge possibilitats per donar continuïtat al projecte i que la vintena d'infants que passen de curs no es quedin fora

Després de 44 anys al carrer de Manso, a Gràcia, la llar d'infants el Cavallet abaixarà la persiana. La propietat té intenció de donar un nou ús al local i no renovarà el contracte; i per tant la direcció del centre es veu empesa a tornar les claus el dia 31 d'agost. "Entenem la frustració de les famílies, hem parlat amb elles i estem buscant alternatives perquè volem donar continuïtat al projecte", explica Begonya Molas, directora del centre. Actualment, la direcció té algunes opcions sobre la taula per donar seguiment a l'escola, però cap de clara. Segons Molas, la recerca d’un nou local es complica per les exigències legals i urbanístiques —com la necessitat de tenir pati integrat— i per l’estat de molts immobles que requereixen obres importants i inassumibles per l’escola.

La situació afecta una vintena d'infants entre I0 i I1 que han de passar de curs, així com cinc professionals que treballen a l'escola. "Tenim molt poc marge de maniobra i bàsicament fem un crit de socors per trobar un nou local en condicions i per accelerar tots els tràmits administratius amb Ajuntament i Generalitat", afegeix la directora. Igualment, referma que "el màxim propòsit és seguir".

Una vitrina amb fotografies històriques a l`entrada del centre

Víctor Castillo

L'Ajuntament és coneixedor d'aquesta situació i ha engegat interlocució amb la direcció. "Ens posem a disposició en tot allò que els puguem acompanyar dins les possibilitats per mantenir viu un projecte amb una llarga trajectòria", han apuntat fonts municipals

"Entenem la situació, però ens agrada el projecte del centre i volem seguir"

Les famílies han entomat amb tristesa i certa resignació la notícia. “La nostra filla va començar amb sis mesos i ara té dos anys, estem molt contents amb l’escola i ens agradaria continuar amb ells”, lamenta Jonatan López, en nom d'una de les famílies afectades. Algunes famílies s'han mobilitzat i han expressat el suport a la direcció per aconseguir un nou espai per al proper curs. "Però és tot a contrarellotge i incert, i les famílies haurem de buscar alguna alternativa per si un cas", afegeix López. Tanmateix, els pares i mares demanen "implicació institucional" per trobar una solució.

La preinscripció escolar per a les escoles bressol públiques va acabar aquest dijous i algunes famílies hi van recórrer a temps. D'altres, en canvi, ja han estudiat l'oferta privada que hi ha al barri per si el projecte del Cavallet no arriba a temps per al nou curs.