Lluís Blanch, escollit acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

El sabadellenc Lluís Blanch, exdirector de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) i director de l’Institut Universitari Parc Taulí-UAB, ha estat escollit acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC). "És un reconeixement molt important. Entrar com a acadèmic vol dir que destaquen la teva trajectòria i tot el que has fet", celebra sobre l'entrada a aquest primer nivell de l'acadèmia.

L’acte de recepció va tenir lloc dimarts a l’amfiteatre anatòmic de la RAMC, en una sessió extraordinària durant la qual Blanch va pronunciar el seu discurs d’ingrés titulat "Innovació per optimitzar la sincronia pacient-ventilador en el malalt crític". Durant el parlament, va agrair el suport de la seva família, amb especial menció a la seva dona Marta, al llarg de tota la trajectòria professional. "Sense ells seria impossible assolir certes fites. També vaig voler agrair als mestres en tot aquest procés. Començant per l'hospital de Sant Pau, al Canadà, els Estats Units i aquí, sobretot, de l'equip actual", remarca.

Actualment, Blanch treballa amb un grup multidisciplinar, format per enginyers, psicòlegs, físics o analistes de dades. Justament, perfils que evidencien un dels seus principis bàsics com a investigador innovador i pioner en molts aspectes. "És molt important el valor de compartir coneixement amb gent de diferents disciplines. Treballem junts perquè amb el teu coneixement i el meu arribarem més enllà", advocant per la unió entre el talent sènior i treballadors més joves, també experts en noves eines i camps de treball. Com va deixar clar en la xerrada, apostant per l'ús de les noves tecnologies en el món de la salut i la intel·ligència artificial per millorar el pronòstic dels pacients, especialment els crítics i aquells que requereixen ventilació mecànica -un dels seus interessos-.

Una àmplia trajectòria

Blanch és metge intensivista i doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on va ser guardonat amb el Premi Extraordinari de Doctorat el 1994. El 1988 va realitzar una estada d’un any als laboratoris Meakins Christie de la Universitat McGill de Montreal, i el 1998 va dedicar un any sabàtic com a investigador convidat al Departament de Cures Crítiques Pulmonars de l’Hospital Regions de la Universitat de Minnesota. Després de cedir el relleu de la direcció científica de l'I3PT, Blanch coordina en l'àmbit estatal la plataforma ITEMAS, amb tot un equip al darrere. Tot plegat, amb la missió de transferir projectes que surten d'hospitals amb retorn a la societat.

El Taulí ha felicitat l'última distinció, assenyalant-lo com una figura clau en el desenvolupament i el creixement de l’I3PT, que va dirigir des de la seva fundació el 2015 i fins al 2024. Prèviament, havia estat al capdavant de la Fundació Parc Taulí des de 1999. Sota la seva direcció, l’I3PT ha aconseguit fites molt rellevants com ara el reconeixement com a centre CERCA i el segell d’excel·lència HRS4R de la Comissió Europea el 2021, així com l’acreditació com a Instituto de Investigación Sanitaria de l’Instituto de Salud Carlos III el 2023.