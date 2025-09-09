El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha mostrat aquest dimarts el seu suport al grup sabadellenc Gent de la Plaça, que es reuneix cada dia a les 12.30 h a la plaça de Sant Roc per reclamar la independència de Catalunya. Llach ha participat en una trobada amb membres de la secció local de l'ANC, Sabadell per la Independència, a L'Acadèmia, on hi ha la seu d'Òmnium Cultural. L'acte estava previst a la mateixa plaça, però la pluja ha obligat a buscar una ubicació alternativa i l'espai de l'ANC estava ocupat pels preparatius de la Diada.
A L'Acadèmia, Lluís Llach ha traslladat als membres de Gent de la Plaça la seva admiració per l'acció que duen a terme diàriament des del juliol de 2019, ja fa sis anys, per iniciativa del veí Josep Boltaina. "Tenen tot el mèrit del món perquè hi són cada dia reivindicant la llibertat de Catalunya. Hem volgut reconèixer el mèrit de la lluita constant i l'empoderament del poble, que és el que pensem que ens farà aconseguir la llibertat", ha explicat al Diari la vicepresidenta de l'ANC, la sabadellenca Nohemí Zafra, que ha acompanyat Llach a la trobada.
Quan ha deixat de ploure la trobada de L'Acadèmia s'ha desplaçat a la plaça de Sant Roc, on s'ha format una rotllana més gran de l'habitual per a l'ocasió que també ha comptat amb la sabadellenca Carme Forcadell, expresidenta del Parlament –i que no és la primera vegada que hi assisteix–. En declaracions al Diari i a les portes de la Diada, Lluís Llach ha assegurat que "sé que hi ha més d'un 40% d'independentistes a Catalunya, i això és una barbaritat, és moltíssim, i espero que molts d'ells decideixin començar a florir i a tenir nous brots verds". Durant la trobada a la plaça s'han cantat cançons com L'Estaca, del propi Llach, i l'himne d'Els Segadors.
Sobre el sisè aniversari de la trobada, Boltaina destaca que com a grup "no definirem massa el futur de la societat, però ens trobem perquè necessitem saber que estem junts, que ens interessa moure aquest món tant difícil i dintre del nostre àmbit fem el que podem. I també volem demostrar que no tohom està assegut al sofà". La Gent de la Plaça es reuneix cada dia de 12.30 h a 13 h a la plaça de Sant Roc. Els divendres hi porten un micròfon i un altaveu per compartir reflexions. I divendres, una estona abans fan, com li diuen, un annex de la Roda de la Pau, una iniciativa que, per la seva banda, es troba des de fa més de 20 anys cada dijous a les 20.45 h a la plaça del Doctor Robert.