Un pla per a reactivar els locals buits del Centre de Sabadell

Una empenta al comerç d’autor. L’Ajuntament de Sabadell traça un pla per reactivar l’activitat comercial als entorns del Mercat Central, segons han confirmat fonts municipals. Tot i que el Centre de la ciutat manté unes bones xifres d’activitat comercial –amb un 86,5% dels locals actius de mitjana, segons l’últim informe de l’Observatori dels Centres Urbans–, hi ha zones que no tenen el mateix dinamisme. Aquest és el cas dels voltants del Mercat Central, una zona amb gran potencial, però que actualment presenta una mitjana d’ocupació comercial al voltant del 82%, segons dades de l’Observatori.

Així, en col·laboració amb l’associació Sabadell Comerç Centre, l’Ajuntament ha encarregat un estudi per tenir el cens de locals buits i implicar emprenedors per a impulsar l’activitat. “La intenció és crear una zona amb un tarannà comercial diferent i atractiu”, exposen fonts municipals. “Al Centre tenim un comerç molt dinàmic, però és cert que hi ha zones, com és l’entorn del Mercat Central, on cal incidir”, asseguren les mateixes fonts.

Segons dades de Sabadell Comerç Centre, hi ha una vintena de locals disponibles a la zona, molts d’ells amb mides que oscil·len entre els 70 i 110 metres quadrats, especialment adequats per a iniciatives comercials amb personalitat pròpia i d’autor i no per a grans cadenes, que busquen grans espais. “El Centre té confiança inversora, flux de vianants... amb un petit impuls, aquesta zona podria guanyar negocis”, exposava recentment Jordi Obradors, gerent de Sabadell Comerç Centre.

Segons les estimacions de l’Observatori, la rotació de negocis al Centre de Sabadell genera una inversió de 6 milions d’euros anuals només amb la posada a punt del negoci. El teixit comercial del centre de Sabadell es manté dinàmic, amb una rotació mitjana anual del 6% dels establiments: Aquesta xifra, que inclou obertures, tancaments i traspassos, supera lleugerament la dels centres comercials tradicionals (del 4%). Cada any es registren a la zona central de la ciutat uns 120 moviments comercials, amb un saldo positiu.

Un projecte de Reus

Aquesta línia de treball s’emmiralla en el projecte Reus Espais Vius, un model de col·laboració publicoprivada que ha estat clau per revitalitzar zones comercials buides a la ciutat tarragonina. Una delegació de Sabadell Comerç Centre va visitar recentment Reus per conèixer de prop aquesta experiència, que connecta emprenedors amb propietaris de locals i també ofereix assessorament, acompanyament i ajuts per garantir l’èxit i sostenibilitat dels nous negocis.

Ara, des de Sabadell s’estan valorant fórmules per adaptar-lo a la realitat local. La idea és convertir els voltants del Mercat Central en una zona amb una proposta singular i comerç d’autor que atregui iniciatives arrelades al territori i projectes amb valor afegit. Aquesta estratègia, defensen fonts municipals, “se suma als esforços que també s’estan duent a terme per dinamitzar el comerç de proximitat de totes les zones de la ciutat”.