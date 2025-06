Guia de l'Orgull 2025 a Sabadell: manifestació, festa i activitats previstes

Sabadell celebrarà aquest cap de setmana els actes centrals de la commemoració del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, que és el 28 de juny, i també com a continuació del Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia, celebrat el passat 17 de maig.

La manifestació de l'Orgull, divendres 27 de juny a les 19 h des de la plaça de Montserrat Roig (Avinguda-Eixample), celebrarà la seva sisena edició, organitzada per Ca l'Enredus, de l'Associació Actuavallès, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sabadell. El recorregut preveu dirigir-se per l'avinguda de Barberà en sentit nord fins a la Rambla i pujar fins a la plaça del Doctor Robert. Hi participaran els Diables de la Creu Alta i hi haurà la bandera dissenyada col·lectivament per la comunitat LGTBIAQ+ de Sabadell.

Quan la manifestació arribi a la plaça del Doctor Robert, a les 20.30 h començarà la Festa de l'Orgull LGBTI+, que es preveu que s'allargui fins a mitjanit (24 h). A les 20.35 h està prevista una actuació dels Castellers de Sabadell; a les 20.45 h, lectura del manifest LGBTI+ de Sabadell; a les 21 h, concert de Ruïnosa i les Strippers de Rahola i, a partir de les 22 h, sessió DJ d'Alex Marteen per tancar la jornada.

Paral·lelament, diumenge 29 de juny, a les 12 h, el Museu d'Art acollirà una visita dinamitzada a l'exposició permanent per visibilitzar la diversitat sexual i afectiva.

Amb aquestes activitats es posarà punt final al programa SBD Ciutat Orgullosa 2025 que durant els mesos de maig i juny ha previst més d'una vintena de propostes, inclosos tallers d'adolescència i sexoafectivitat als centres educatius, per exemple.